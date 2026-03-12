Al menos 50 muertos y 125 desaparecidos tras deslizamientos de tierra en Etiopía

Compartir en:









Vecinos de a zona buscan cuerpos de las víctimas de un alud de lodo en el distrito de Gacho Baba, en a región de Gamo, en el sur de Etiopía, el martes 10 de marzo de 2026. (Departamento de Comunicación del gobierno del distrito de Gacho Baba via AP) AP

Los deslizamientos ocurrieron en la región de Gamo y afectaron al distrito de Gacho Baba, al distrito de Kamba y al distrito de Bonke, según Mesfin Manuqa, director de respuesta ante desastres de la zona de Gamo.

Manuqa indicó que una persona fue rescatada con vida del lodo durante la operación de rescate.

El jefe de comunicación del distrito de Gacho Baba, Abebe Agena, señaló que la mayoría de los fallecidos fueron hallados enterrados en el lodo. Aún no estaba claro cuántos hogares resultaron afectados.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP