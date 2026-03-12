Al menos 50 muertos y 125 desaparecidos tras deslizamientos de tierra en Etiopía

Los deslizamientos ocurrieron en la región de Gamo y afectaron al distrito de Gacho Baba, al distrito de Kamba y al distrito de Bonke, según Mesfin Manuqa, director de respuesta ante desastres de la zona de Gamo.
ADÍS ABEBA, Etiopía (AP) — Al menos 50 personas murieron y otras 125 estaban desaparecidas después de que aludes de tierra en tres distritos del sur de Etiopía tras una semana de fuertes lluvias, informó un funcionario local el jueves.
Los deslizamientos ocurrieron en la región de Gamo y afectaron al distrito de Gacho Baba, al distrito de Kamba y al distrito de Bonke, según Mesfin Manuqa, director de respuesta ante desastres de la zona de Gamo.
Manuqa indicó que una persona fue rescatada con vida del lodo durante la operación de rescate.
El jefe de comunicación del distrito de Gacho Baba, Abebe Agena, señaló que la mayoría de los fallecidos fueron hallados enterrados en el lodo. Aún no estaba claro cuántos hogares resultaron afectados.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
