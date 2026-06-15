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Al menos 31 muertos tras accidente de autobús en Etiopía

ADÍS ABEBA, Etiopía (AP) — La policía en Etiopía informó que al menos 31 personas murieron y decenas más resultaron heridas tras el accidente de un autobús en la región norteña de Amhara, afectada por el conflicto.

El autobús, que iba sobrecargado, viajaba desde la zona de Dessie hacia la capital, Adís Abeba, cuando se salió de la carretera y se precipitó a un barranco a primera hora del lunes, según la División de Policía de la Administración Municipal de Kombolcha.

Muchas personas murieron debido a retrasos en la respuesta de emergencia, ya que la zona carece de infraestructura básica y de servicios de ambulancia, lo que obligó a trasladar a los pasajeros en vehículos públicos.

La carretera donde ocurrió el accidente serpentea por un terreno montañoso y es conocida por ser peligrosa. La causa del accidente sigue bajo investigación.

Un accidente similar de autobús, que cayó a un río en la región sureña de Sidama en Etiopía en diciembre de 2024, dejó 66 muertos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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