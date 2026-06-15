Al menos 31 muertos tras accidente de autobús en Etiopía

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El autobús, que iba sobrecargado, viajaba desde la zona de Dessie hacia la capital, Adís Abeba, cuando se salió de la carretera y se precipitó a un barranco a primera hora del lunes, según la División de Policía de la Administración Municipal de Kombolcha.

Muchas personas murieron debido a retrasos en la respuesta de emergencia, ya que la zona carece de infraestructura básica y de servicios de ambulancia, lo que obligó a trasladar a los pasajeros en vehículos públicos.

La carretera donde ocurrió el accidente serpentea por un terreno montañoso y es conocida por ser peligrosa. La causa del accidente sigue bajo investigación.

Un accidente similar de autobús, que cayó a un río en la región sureña de Sidama en Etiopía en diciembre de 2024, dejó 66 muertos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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