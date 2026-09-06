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Al menos 25 muertos en choque de autobús en isla Fogo de Cabo Verde, dicen autoridades y medios

PRAIA, Cabo Verde (AP) — Al menos 25 personas —en su mayoría adolescentes— murieron en un choque vial en la nación insular africana de Cabo Verde, informaron el domingo medios locales y autoridades.

El percance, que ocurrió en la ruta de Campanas de Cima —una zona montañosa de la isla de Fogo—, se registró el sábado e involucró a un autobús de pasajeros. Varias personas también resultaron heridas.

El presidente de Cabo Verde, José María Pereira Neves, calificó lo ocurrido como “una gran catástrofe” en un comunicado en su página de Facebook.

Siete cuerpos fueron enterrados de inmediato debido a su estado, según reportaron medios locales, que citaron a las autoridades sanitarias de la isla. Las autoridades aún no han determinado la causa del percance.

Se prevé que el presidente y otros funcionarios visiten la isla el domingo, de acuerdo con una agencia local de noticias.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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