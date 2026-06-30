Al menos 20 heridos en un incendio en una planta petroquímica del este de India

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El fuego ocurrió el martes en un oleoducto de nafta en una instalación operada por Haldia Petrochemicals y se propagó rápidamente a viviendas cercanas en el distrito de Purba Medinipur, en el estado de Bengala Occidental.

Los bomberos utilizaron 12 camiones para controlar el incendio, mientras que los heridos fueron rescatados y trasladados a hospitales cercanos, indicó la policía.

La nafta es un derivado del petróleo muy inflamable que se utiliza en la producción de combustibles y otros productos químicos.

La causa del incendio no se conocía de inmediato.

Haldia Petrochemicals señaló en un comunicado que estaba investigando el incidente.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP