Al menos 20 heridos en un incendio en una planta petroquímica del este de India

El fuego ocurrió el martes en un oleoducto de nafta en una instalación operada por Haldia Petrochemicals y se propagó rápidamente a viviendas cercanas en el distrito de Purba Medinipur, en el estado de Bengala Occidental.
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NUEVA DELHI (AP) — Un incendio en una planta petroquímica del este de India dejó al menos 20 personas heridas, cinco de ellas en estado crítico, informó la policía.
El fuego ocurrió el martes en un oleoducto de nafta en una instalación operada por Haldia Petrochemicals y se propagó rápidamente a viviendas cercanas en el distrito de Purba Medinipur, en el estado de Bengala Occidental.
Los bomberos utilizaron 12 camiones para controlar el incendio, mientras que los heridos fueron rescatados y trasladados a hospitales cercanos, indicó la policía.
La nafta es un derivado del petróleo muy inflamable que se utiliza en la producción de combustibles y otros productos químicos.
La causa del incendio no se conocía de inmediato.
Haldia Petrochemicals señaló en un comunicado que estaba investigando el incidente.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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