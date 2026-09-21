Al menos 18 personas comparecen en tribunal de EEUU por magnicidio en Haití en 2021

ARCHIVO - El presidente de Haití, Jovenel Moise, habla durante una entrevista en su casa en Petion-Ville, un suburbio de Puerto Príncipe, Haití, el 7 de febrero de 2020. (Foto AP/Dieu Nalio Chery, Archivo) AP

Joseph Badio, exempleado del Ministerio de Justicia de Haití, fue llevado al tribunal de Florida en una silla de ruedas. La audiencia se realizó un día después de que él y otras 17 personas descritas como mercenarios colombianos fueran trasladados en avión a Estados Unidos desde Haití, donde estaban bajo custodia.

Están entre las 30 personas acusadas en la imputación, incluido Christian Sanon, residente del condado de Palm Beach, Florida, y ciudadano con doble nacionalidad haitiano-estadounidense, quien ya se preparaba para enfrentar juicio la próxima semana. Las autoridades indicaron que aspiraba a ser presidente de Haití.

El sur de Florida sirvió como un lugar central para planificar y financiar el complot para derrocar a Moïse y reemplazarlo por alguien elegido por los conspiradores, han alegado las autoridades de Estados Unidos. Hasta ahora, al menos nueve personas han sido condenadas en juicio o mediante declaraciones de culpabilidad.

Moïse fue “asesinado por individuos que buscaban beneficiarse de oportunidades financieras ilícitas y contratos comerciales”, afirmó el fiscal federal Jason Reding Quiñones.

Moïse fue asesinado el 7 de julio de 2021, cuando cerca de dos docenas de mercenarios extranjeros, en su mayoría de Colombia, atacaron su casa cerca de Puerto Príncipe.

En 2025, funcionarios de justicia en Haití pidieron ayuda a Estados Unidos y Canadá después de que un tribunal local de apelaciones ordenó una nueva investigación sobre la muerte de Moïse, la tercera pesquisa de este tipo desde que recibió 12 disparos en su residencia privada. Su esposa, Martine, también resultó herida en el ataque.

Las investigaciones anteriores se estancaron porque jueces haitianos seguían renunciando al caso temiendo por su vida, y las pandillas tomaron el control del tribunal del centro de Puerto Príncipe donde los jueces estaban interrogando a sospechosos.

Cualquier procedimiento en Haití “sigue enfrentando dificultades significativas”, señaló el domingo el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

La imputación indica que Badio, acusado de conspiración, se hizo pasar por un agente antidrogas de Estados Unidos y participó en el asesinato de Moïse. No fue posible contactar para comentarios a un abogado designado para representarlo temporalmente.

Badio trabajó en su momento en la unidad anticorrupción del gobierno hasta que fue despedido por presuntas violaciones éticas semanas antes del asesinato.

La jueza estadounidense Lisette Reid asignó abogados y fijó fechas adicionales de audiencia durante una serie de breves diálogos con cada uno de los 18 acusados.

El plan para matar a Moïse incluyó pagar a los mercenarios con dinero obtenido de programas del gobierno de Estados Unidos destinados a ayudar a empresas durante la pandemia de COVID-19, según la imputación.

Haití no ha tenido presidente en los cinco años transcurridos desde la muerte de Moïse. En su lugar, se ha visto desbordado por la violencia de las pandillas: más de 3.000 personas fueron asesinadas este año hasta junio y alrededor de 1,5 millones de personas fueron desplazadas, de acuerdo con la ONU.

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Ed White en Detroit contribuyó a esta historia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP