Al menos 18 muertos en un incendio en un edificio en Nueva Delhi

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El edificio, en el vecindario de Malviya Nagar, en la parte sur de la ciudad, tenía un restaurante en la planta baja y viviendas arriba.

Los equipos de bomberos rescataron a 37 personas del edificio, indicó el funcionario de bomberos Abhilash Malik.

Algunas de las víctimas eran ciudadanos extranjeros que habían viajado a India para recibir tratamiento médico, informaron medios locales.

Imágenes del lugar mostraban a bomberos intentando sofocar las llamas mientras una densa columna de humo salía del edificio. Residentes locales también se sumaron a las labores de rescate, ayudando a evacuar a personas atrapadas en el interior y llevando a algunos de los heridos a un lugar seguro.

El incendio fue extinguido más tarde, pero no estaba claro de inmediato cómo se inició.

Los incendios son comunes en India, donde las leyes de construcción y las normas de seguridad a menudo son incumplidas por constructores y residentes.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

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