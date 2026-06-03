Al menos 18 muertos en un incendio en un edificio en Nueva Delhi

El edificio, en el vecindario de Malviya Nagar, en la parte sur de la ciudad, tenía un restaurante en la planta baja y viviendas arriba.
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NUEVA DELHI (AP) — Al menos 18 personas murieron y varias resultaron heridas en un incendio el miércoles que arrasó un edificio en Nueva Delhi, informó la agencia de noticias Press Trust of India.
El edificio, en el vecindario de Malviya Nagar, en la parte sur de la ciudad, tenía un restaurante en la planta baja y viviendas arriba.
Los equipos de bomberos rescataron a 37 personas del edificio, indicó el funcionario de bomberos Abhilash Malik.
Algunas de las víctimas eran ciudadanos extranjeros que habían viajado a India para recibir tratamiento médico, informaron medios locales.
Imágenes del lugar mostraban a bomberos intentando sofocar las llamas mientras una densa columna de humo salía del edificio. Residentes locales también se sumaron a las labores de rescate, ayudando a evacuar a personas atrapadas en el interior y llevando a algunos de los heridos a un lugar seguro.
El incendio fue extinguido más tarde, pero no estaba claro de inmediato cómo se inició.
Los incendios son comunes en India, donde las leyes de construcción y las normas de seguridad a menudo son incumplidas por constructores y residentes.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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