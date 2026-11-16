Al menos 17 muertos en dos tiroteos en Sudáfrica

Nueve personas fueron encontradas muertas con heridas de bala dentro de una vivienda improvisada en el asentamiento informal de Jeffsville, cerca de Pretoria, la capital de Sudáfrica. Otros ocho cadáveres aparecieron dentro de un vehículo acribillado a balazos en Sweetwaters, a las afueras de la ciudad de Pietermaritzburg.

La policía señaló que aún no se han establecido los motivos de los dos tiroteos.

Según reportes, el tiroteo en Jeffsville ocurrió la noche del domingo y no se han realizado arrestos.

En Pietermaritzburg, la policía dijo que todavía no había identificado a las víctimas ni a los sospechosos.

El país ha registrado recientemente varios tiroteos masivos vinculados a bandas criminales.

En septiembre, tres hombres armados irrumpieron en una casa pequeña en un barrio empobrecido cerca de la ciudad costera de Durban y abrieron fuego contra personas que asistían a una fiesta, matando al menos a 11, incluida una mujer embarazada.

En junio, varios tiradores mataron a 12 personas en un barrio pobre de Johannesburg, en un ataque que la policía vinculó a bandas criminales.

Dos tiroteos masivos con dos semanas de diferencia en diciembre del año pasado dejaron 21 muertos. También fueron perpetrados por varios hombres armados.

__

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP