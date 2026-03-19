americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Al menos 15 muertos y varios heridos tras una tormenta nocturna en Karachi, Pakistán

KARACHI, Pakistán (AP) — Fuertes lluvias y vientos intensos azotaron durante la noche la mayor ciudad de Pakistán, causando la muerte de al menos 15 personas e hiriendo a varias más, después de que muros y techos se derrumbaran en múltiples lugares, informaron el jueves los servicios de emergencia y funcionarios hospitalarios.

Vecinos pasan entre los escombros de un muro derruido por fuertes lluvias y viento en Karachi, Pakistán, el jueves 19 de marzo de 2026. (AP Foto/Ali Raza)
Vecinos pasan entre los escombros de un muro derruido por fuertes lluvias y viento en Karachi, Pakistán, el jueves 19 de marzo de 2026. (AP Foto/Ali Raza) AP

La tormenta, que comenzó el miércoles, continuó durante la noche en Karachi, la capital de la provincia sureña de Sindh. Las autoridades aconsejaron a los residentes evitar desplazamientos innecesarios.

Al menos 15 cuerpos fueron llevados al principal hospital de la ciudad. Más de dos docenas de personas resultaron heridas y recibieron atención en hospitales tras incidentes relacionados con el clima, indicaron la cirujana policial Summaiya Tariq y funcionarios de emergencias.

La tormenta también arrancó árboles al borde de las carreteras y alteró el tráfico, según funcionarios de rescate y la policía.

El Departamento Meteorológico de Pakistán informó que vientos de hasta 90 kilómetros por hora (56 millas por hora) continuaron durante horas. El alcalde de Karachi, Murtaza Wahab, instó a los residentes a permanecer en interiores y evitar desplazamientos innecesarios, y advirtió que muchos árboles habían caído y que los equipos trabajaban para despejar las vías.

Los meteorólogos señalaron que más lluvia y tormentas eléctricas con vientos fuertes y posibles granizadas aisladas podrían seguir afectando a Karachi y a otras partes de la provincia de Sindh, a medida que un sistema meteorológico del oeste se desplaza por la región.

Las lluvias y las tormentas azotaron muchas otras zonas del país, informaron los servicios de emergencia.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Una línea de montaje de los Chevrolet Bolt EV y EUV 2023 en la planta de General Motors, en Lake Orion, Michigan, el 15 de junio de 2023. (Foto AP/Carlos Osorio, Archivo)

Los precios mayoristas en EEUU subieron más de lo esperado en febrero

Venezuela celebra tras vencer 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de béisbol, el martes 17 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

Venezuela vence 3-2 a EEUU y conquista su 1er título del Clásico Mundial gracias a doble de Suárez

ARCHIVO - Banderas nacionales de Estados Unidos, Canadá y México ondean en la brisa en Nueva Orleans, donde se reunieron los líderes del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá el 21 de abril de 2008. (AP Foto/Judi Bottoni, Archivo)

Comienzan las difíciles negociaciones para renovar el pacto comercial entre EEUU, México y Canadá

Los peloteros de Italia festejan su victoria sobre Puerto Rico en el Clásico Mundial de béisbol, el sábado 14 de marzo de 2026 (AP Foto/Karen Warren)

Italia sigue invicta en Clásico Mundial: vence 8-6 a Puerto Rico y avanza a semifinales

Destacados del día

Rusia desafía a Trump y envía petróleo a Cuba con buques sancionados en plena crisis energética

Rusia desafía a Trump y envía petróleo a Cuba con buques sancionados en plena crisis energética

Díaz-Canel critica cierre de embajada de Costa Rica y acusa presión de EE.UU. en crisis diplomática

Díaz-Canel critica cierre de embajada de Costa Rica y acusa presión de EE.UU. en crisis diplomática

Costa Rica rompe relaciones con Cuba y cierra embajada por crisis de derechos humanos en la isla

Costa Rica rompe relaciones con Cuba y cierra embajada por crisis de derechos humanos en la isla

ARCHIVO - El presidente venezolano Nicolás Maduro, a la izquierda, y el ministro de Defensa Vladimir Padrino López participan en una marcha cívico-militar organizada por el gobierno en Caracas, Venezuela, el 25 de noviembre de 2025. (Foto AP/Ariana Cubillos, Archivo)

Delcy Rodríguez destituye a Padrino López tras caída de Maduro y reconfigura el poder militar en Venezuela

Marco Rubio desmiente al New York Times y niega transición en Cuba sin tocar el poder de los Castro

Marco Rubio desmiente al New York Times y niega transición en Cuba sin tocar el poder de los Castro

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter