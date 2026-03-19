Al menos 15 muertos y varios heridos tras una tormenta nocturna en Karachi, Pakistán

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Vecinos pasan entre los escombros de un muro derruido por fuertes lluvias y viento en Karachi, Pakistán, el jueves 19 de marzo de 2026. (AP Foto/Ali Raza) AP

La tormenta, que comenzó el miércoles, continuó durante la noche en Karachi, la capital de la provincia sureña de Sindh. Las autoridades aconsejaron a los residentes evitar desplazamientos innecesarios.

Al menos 15 cuerpos fueron llevados al principal hospital de la ciudad. Más de dos docenas de personas resultaron heridas y recibieron atención en hospitales tras incidentes relacionados con el clima, indicaron la cirujana policial Summaiya Tariq y funcionarios de emergencias.

La tormenta también arrancó árboles al borde de las carreteras y alteró el tráfico, según funcionarios de rescate y la policía.

El Departamento Meteorológico de Pakistán informó que vientos de hasta 90 kilómetros por hora (56 millas por hora) continuaron durante horas. El alcalde de Karachi, Murtaza Wahab, instó a los residentes a permanecer en interiores y evitar desplazamientos innecesarios, y advirtió que muchos árboles habían caído y que los equipos trabajaban para despejar las vías.

Los meteorólogos señalaron que más lluvia y tormentas eléctricas con vientos fuertes y posibles granizadas aisladas podrían seguir afectando a Karachi y a otras partes de la provincia de Sindh, a medida que un sistema meteorológico del oeste se desplaza por la región.

Las lluvias y las tormentas azotaron muchas otras zonas del país, informaron los servicios de emergencia.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP