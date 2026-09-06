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Al menos 10 muertos y 64 heridos por explosión de pirotecnia en el centro de México

TEMASCALCINGO, México (AP) — Al menos diez personas murieron y otras 64 resultaron heridas por la explosión de material pirotécnico durante una fiesta patronal en una localidad del Estado de México, la cual derribó un muro que sepultó a varias personas, anunciaron el domingo las autoridades estatales.

La explosión tuvo lugar el sábado por la noche en un cuarto adjunto a la parroquia de Nuestra Señora de la Luz en la comunidad de Santa María Canchesdá, en el municipio central de Temascalcingo. Cientos de pobladores se preparaban para presenciar el espectáculo de fuegos artificiales —parte de la fiesta religiosa— cuando las detonaciones los sorprendieron. La localidad se encuentra a unos 160 kilómetros (100 millas) al noroeste de la capital mexicana.

En un comunicado el domingo, el gobierno del Estado de México indicó que en el incidente murieron diez personas y 64 sufrieron diversas lesiones, las cuales fueron trasladadas a distintos centros de salud.

Entre los heridos están dos sacerdotes de la iglesia, Fernando Chávez Cruz y Javier Sánchez Montes, informó el obispo de la diócesis de la localidad central de Atlacomulco, Adolfo Miguel Castaño Fonseca.

En un video difundido en redes sociales puede verse cómo, tras la conmoción por el estallido, decenas de personas caminan entre el humo y los escombros en busca de sobrevivientes y gritan pidiendo ayuda.

Hasta el momento las autoridades no han informado qué causó la explosión del material pirotécnico, el cual estaba almacenado en un área que era utilizada como bodega. La Fiscalía del Estado de México anunció que abrió una investigación.

Algunas calles del pequeño poblado de Santa María Canchesdá, de unos 2.000 habitantes, amanecieron el domingo acordonadas por las fuerzas de seguridad. La iglesia permanecía cerrada y los alrededores estaban repletos de escombros y restos de fuegos artificiales.

Las explosiones con pirotecnia son comunes en México, donde suelen utilizarse fuegos artificiales en las celebraciones callejeras y las festividades religiosas. Hace casi cuatro años se registró una potente explosión de pirotecnia en un poblado del municipio de Huejutla, en el estado central de Hidalgo, donde 17 personas resultaron heridas.

FUENTE: AP

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