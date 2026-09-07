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Al-Hilal contrata a Richard Hughes como director deportivo tras su salida de Liverpool

RIYADH, Arabia Saudi (AP) — Richard Hughes se ha convertido en director deportivo del club saudí Al-Hilal apenas unos días después de dejar el mismo cargo en Liverpool, de la Liga Premier inglesa.

ARCHIVO - En esta fotografía de archivo del 4 de julio de 2025, los jugadores del Al Hilal posan antes del partido de cuartos de final del Mundial de Clubes entre el Fluminense y el Al Hilal en Orlando, Florida. (Foto AP/Phelan M. Ebenhack, Archivo)
ARCHIVO - En esta fotografía de archivo del 4 de julio de 2025, los jugadores del Al Hilal posan antes del partido de cuartos de final del Mundial de Clubes entre el Fluminense y el Al Hilal en Orlando, Florida. (Foto AP/Phelan M. Ebenhack, Archivo) AP

Al-Hilal informó que su junta directiva ha “finalizado el contrato” con Hughes, quien asumió su función tras llegar el domingo.

El club indicó que el movimiento buscaba “contribuir a elevar la calidad del trabajo técnico, desarrollar los procesos de contratación y de ojeo, y reforzar la integración en todos los aspectos relacionados con el sector del fútbol”.

Hughes se incorporó a Liverpool en 2024 procedente de Bournemouth y supervisó el nombramiento del entrenador Arne Slot después de que el reconocido técnico Jurgen Klopp dejara el cargo.

Liverpool pasó a ganar el título de la Liga Premier la temporada siguiente, pero sufrió una campaña decepcionante el curso pasado pese a gastar alrededor de 500 millones de dólares en nuevos fichajes. Slot fue despedido al final de la temporada y reemplazado por Andoni Iraola.

Liverpool señaló el sábado que Hughes quería “buscar un nuevo desafío”.

Se marchó menos de dos meses después de que Michael Edwards saliera como director ejecutivo de fútbol del propietario de Liverpool, Fenway Sports Group.

Al-Hilal es el equipo más exitoso de Arabia Saudí, con 21 títulos de liga y cuatro campeonatos asiáticos.

Recientemente ha fichado al delantero brasileño Gabriel Martinelli, procedente de Arsenal, y al atacante inglés Ollie Watkins, de Aston Villa.

El Fondo de Inversión Pública saudí vendió en abril una participación del 70% en Al-Hilal a Kingdom Holding Company, la firma dirigida por el príncipe Alwaleed Bin Talal, un empresario multimillonario y miembro de la familia real saudí.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

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