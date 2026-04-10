Al develar la estatua de Ichiro Suzuki en Seattle, algo mal salió con su bate

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Ichiro Suzuki durante la presentación de su estatua afuera del estadio de los Marineros de Seattle, el viernes 10 de abril de 2026, en Seattle. (AP Foto/Lindsey Wasson) AP

Los Marineros de Seattle presentaron su tercera estatua en la historia de la franquicia fuera del T-Mobile Park, una de Ichiro Suzuki, y hubo un contratiempo.

Una estatua de bronce que representaba al miembro del Salón de la Fama en su famosa postura de bateo pareció estar defectuosa cuando se exhibió el viernes por la mañana. El bate de Suzuki se partió cerca del mango y el barril se desvió hacia el lado derecho.

Tras la ceremonia, Suzuki bromeó con que Mariano Rivera, el cerrador de los Yankees de Nueva York que fue elegido por unanimidad al Salón de la Fama, le ganó la partida.

“No pensé que Mariano fuera a venir hasta aquí y romper el bate”, dijo con una sonrisa.

No pasó mucho tiempo antes de que los Mariners arreglaran la estatua; pronto el bate de Suzuki fue colocado en posición vertical y vuelto a unir por el mango. Suzuki, quien fue exaltado al Salón de la Fama el verano pasado, también se convirtió el año pasado en apenas el tercer jugador de los Mariners al que la franquicia le retira su número, uniéndose a Ken Griffey Jr. (número 24) y Edgar Martínez (número 11).

Griffey y Martínez acompañaron a Suzuki fuera del T-Mobile Park el viernes, y los tres retiraron juntos una lona que cubría la estatua. Suzuki hizo historia el verano pasado al convertirse en el primer jugador nacido en Japón en ser exaltado al Salón de la Fama, y al obtener un 99,7% de los votos, casi por unanimidad, de la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos.

Según lo veía el jovial Suzuki, que su estatua tuviera una imperfección era lo más apropiado. Suzuki comentó: “En el Salón de la Fama me faltó un voto. Hoy, el bate estaba roto. De alguna manera me hace saber que todavía no estoy ahí, que aún necesito seguir adelante. Así que este es un buen ejemplo de eso”. ___ Deportes AP: https://apnews.com/deportes FUENTE: AP