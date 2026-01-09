Al-Attiyah recupera liderato del Rally Dakar y penalización de Sanders da triunfo a Brabec en motos

Daniel Sanders conduce entre motos durante la segunda etapa del Rally Dakar, el lunes 5 de enero de 2026, en Arabia Saudí. (AP Foto/Thibault Camus) AP

Después de la zona neutralizada, el cinco veces campeón Al-Attiyah dominó la segunda mitad de la etapa de 331 kilómetros entre Hail y Riad, aumentando su ventaja de nueve segundos a casi tres minutos en la meta sobre su compañero de equipo Sébastien Loeb, logrando el primer 1-2 de Dacia en la historia del Dakar.

El quatarí ha ganado ahora una etapa en 19 ediciones consecutivas del Dakar, algo sin precedentes. Fue su 49ª victoria de etapa en total, solo una menos que el récord compartido por Ari Vatanen y Stéphane Peterhansel.

Ganar la sexta etapa devolvió a Al-Attiyah a la cima de la clasificación general, convirtiendo su déficit de cuatro minutos frente a Henk Lategan de Toyota en una ventaja de seis minutos.

Por primera vez desde el Dakar de 2019, Nani Roma de Ford estaba en los lugares del podio general al ubicarse en el tercer lugar, nueve minutos del líder. El cuatro veces campeón Carlos Sainz le pisa los talones.

Roma alcanzó rápidamente Mitch Guthrie, ganador de la quinta etapa, y los compañeros de equipo abrieron el camino juntos. Seth Quintero de Toyota fue el rival más cercano de Al-Attiyah durante gran parte del día hasta los últimos 80 kilómetros cuando fue superado por Loeb, el nueve veces campeón mundial de rally que intenta ganar su primer Dakar en su décimo intento.

Quintero, el ganador de la segunda etapa, figuró tercero, 21 segundos detrás de Loeb.

La victoria de Al-Attiyah por 2:58 fue el mayor margen de la primera semana antes del único día de descanso.

Sanders va demasiado rápido

Una penalización por exceso de velocidad le costó al campeón defensor de motos Daniel Sanders la victoria de la etapa y una brecha más amplia en la general.

Sanders sabía que cometió un error temprano — fue registrado a 98 km/h en una zona de 50 km/h — y empujó su KTM más de lo habitual. Alcanzó al argentino Luciano Benavides, su compañero de equipo, poco después de la zona neutralizada y juntos marcaron el camino y acumularon las bonificaciones de tiempo.

Después de unos 30 kilómetros, Sanders lideró por su cuenta y abrió una diferencia de más cinco minutos sobre Ricky Brabec, su rival más cercano y campeón de la edición de 2024. Sanders finalmente terminó con poco menos de cinco minutos de ventaja sobre Brabec.

Pero una penalización de seis minutos por exceso de velocidad le dio a Brabec su 12ª victoria de etapa en su carrera y la primera de la semana por poco más de un minuto sobre Tosha Schareina, su compañero de equipo de Honda, y dejó a Sanders en el tercer lugar, tres segundos más atrás.

Sanders mantuvo el liderazgo general, pero el margen sobre Brabec se redujo a 45 segundos. Benavides quedó 10:15 atrás y Schareina está a 11:56.

“No estoy contento con la primera semana. Debería haberlo hecho mucho mejor. Solo errores tontos”, manifestó Sanders. "Deberíamos tener una ventaja mayor en la general. Tantas cosas cambian cada día y solo tienes que seguir empujando al límite".

“Mi único objetivo es alcanzar a Daniel el día después del día de descanso e intentar tomar algo de tiempo de bonificación. Así es como funciona el rally ahora, tienes que abrir para ganar”, señaló Brabec.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP