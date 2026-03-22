Akliouche marca la diferencia y Mónaco vence al Lyon para conseguir su sexta victoria consecutiva

El Lyon, dirigido por Paulo Fonseca, acumula siete partidos sin ganar en todas las competiciones, después de haber igualado un récord del club con 13 victorias consecutivas. Aunque el Lyon está en el cuarto puesto, el Mónaco acecha y está a solo un punto en la carrera por un lugar en la Liga de Campeones la próxima temporada antes de medirse al Marsella, que es tercero, después de la pausa internacional.

El delantero brasileño Endrick asistió al mediocampista Pavel Šulc a los 42 minutos, al dejar atrás a dos defensores por la derecha antes de retrasar el balón para Šulc cerca del punto de penal.

Fue el undécimo gol de Šulc en la liga y la cuarta asistencia del Endrick, de 19 años, desde que llegó al Lyon cedido por el Real Madrid.

Endrick luego buscó el gol al 57 tras desbordar por la derecha y vio cómo su disparo era despejado cerca de la línea, cuando un frustrado Corentin Tolisso estaba completamente desmarcado.

Resultó ser un fallo costoso, ya que Akliouche empató cinco minutos después, cuando controló un pase largo con un toque para recortar hacia dentro ante Clinton Mata y colocó un disparo con efecto en la escuadra superior derecha.

Akliouche después provocó un penal tras recortar dentro del área, con Tolisso apartándole el pie de una patada justo cuando estaba a punto de rematar. Balogun engañó al portero.

El penalti se señaló pese a que una revisión de video mostró claramente que Endrick fue sujetado de la camiseta por el capitán del Mónaco, Denis Zakaria, en la jugada previa.

Fue un segundo error consecutivo de los árbitros, que de algún modo no detectaron un cabezazo del lateral izquierdo del Lyon, Nicolas Tagliafico, al costado de la cabeza de Akliouche. Tagliafico levantó el brazo derecho mientras corría junto a Akliouche, como si intentara disimular el violento golpe.

Tagliafico fue expulsado al 89 por una entrada violenta sobre Lamine Camara, y al entrenador del Mónaco, Sébastien Pocognoli, también le mostraron una tarjeta roja instantes después por protestar al árbitro. Camara tuvo suerte de no lesionarse, ya que su pie izquierdo se le dobló hacia adentro.

Más tarde, el Marsella recibe al Lille en el Stade Vélodrome y el Rennes enfrenta al colista Metz.

El Paris Saint-Germain superó el sábado 4-0 al tribulado Niza y recuperó el liderato de la Ligue 1 con un gol del mediocampista de 18 años Dro Fernández.

El PSG se colocó un punto por encima del Lens, que aplastó el viernes 5-1 al Angers. El delantero del PSG Senny Mayulu se lesionó el músculo de la pantorrilla derecha contra el Niza y se espera que esté de baja durante dos semanas.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP