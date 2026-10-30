AJ Dybantsa brilla al debutar en casa y Wizards aplastan a Hornets por 95-79

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AJ Dybantsa (4), alero de los Wizards de Washington, dispara en el partido del viernes 30 de octubre de 2026 ante los Hornets de Charlotte (AP Foto/Nick Wass) AP

Washington limitó a los Hornets a 13 puntos en el tercer cuarto y se encaminó a una victoria cómoda en la primera noche de actividad de la Copa NBA, el torneo que se intercala con la campaña. Anthony Davis aportó 25 puntos y 13 rebotes a la causa de los Wizards.

Dybantsa no estuvo disponible para iniciar la temporada debido a una lesión de tobillo, pero la primera selección global del draft de este año por fin jugó el miércoles por la noche, cuando anotó 19 puntos durante una derrota en Cleveland.

Volvió a mostrarse sereno el viernes ante la afición local. A Dybantsa le anularon un impresionante rebote ofensivo y canasta en el cuarto periodo por una infracción de interferencia en el aro.

Poco después, cambió el balón de mano mientras penetraba y encestó con tablero un tiro mientras recibía una falta.

Eso provocó un cántico del público, que pedía el nombramiento de Jugador Más Valioso para el novato de 19 años.

La historia principal de este partido, sin embargo, fue la pésima puntería de Charlotte. Los Hornets se adelantaron por 10 puntos en el primer cuarto después de comenzar con 4 de 10 en triples. Luego encestaron cuatro de sus siguientes 29 intentos de larga distancia.

Charlotte terminó con un 29,7% de acierto en tiros de campo en el partido, con 12 de 56 en triples. Los Hornets son ahora responsables de los dos partidos con menor anotación en la NBA esta temporada, tras haber producido 81 puntos en una derrota ante Atlanta el 23 de octubre. Brandon Miller lideró a los Hornets con 19 puntos. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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