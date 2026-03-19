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Aguirre sorprende con el regreso de Ochoa y el debut de Fidalgo a la selección

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El regreso del veterano arquero Guillermo Ochoa y la primera convocatoria del volante Álvaro Fidalgo destacaron en el llamado de 26 jugadores que el entrenador Javier Aguirre hizo el jueves para enfrentar los partidos de preparación para el Mundial del 2026 ante Portugal y Bélgica.

El seleccionador de México Javier Aguirre da instrucciones en la banda a los jugadores durante el amistoso ante Islandia el miércoles 25 de febrero del 2026. (AP Foto/Fernando Llano)
El seleccionador de México Javier Aguirre da instrucciones en la banda a los jugadores durante el amistoso ante Islandia el miércoles 25 de febrero del 2026. (AP Foto/Fernando Llano) AP

Los mexicanos chocarán con los lusos el sábado 28 de marzo en la reinuguración del estadio Azteca y tres días después medirán fuerzas con Bélgica, en el Soldier Field de Chicago.

Ochoa, de 40 años, no era citado al combinado nacional desde la Copa Oro del año pasado cuando fue suplente todo el torneo detrás de Luis Malagón, quien la semana pasada se rompió el tendón de Aquiles y se perderá el Mundial.

Ochoa, quien busca aparecer en su sexta Copa del Mundo, no es titular con el equipo mexicano desde noviembre del 2024 cuando el Tri perdió 2-0 con Honduras en el partido de ida por los cuartos de final de la Liga de Naciones.

Fidalgo, quien nació en España hace 28 años, recibió a principios de año su carta de naturalización como mexicano y Aguirre no dudó en citarlo en la primera oportunidad que tuvo.

El volante, que fue clave para ayudar al América local a ganar un tricampeonato, emigró a España y ha sido un regular en el cuadro titular del Betis desde que firmó con ese cuadro a principios del mes pasado.

Además, Aguirre citó al volante de 20 años, Obed Vargas, quien había tenido poco rodaje bajo su mandato, pero su llegada al Atlético de Madrid, lo volvió una necesidad.

Fidalgo y Vargas ayudarán al entrenador a cubrir ausencias por lesión de Marcel Ruiz, quien se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha la semana pasada y la de Edson Álvarez, quien fue operado del tobillo a inicios de año.

Entre los jugadores citados también es notorio el regreso del delantero Julián Quiñones, quien juega para el Al-Qadsiah de Arabia Saudí y no era llamado desde la pasada edición de la Copa Oro.

Entre los ausentes se encuentra el delantero del Milán, Santiago Giménez, quien está recuperándose de una operación del tobillo derecho realizada en diciembre del año pasado.

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Plantel:

Arqueros: Raúl Rangel (Chivas), Guillermo Ochoa (AEL Limassol, Chipre) y Carlos Acevedo (Santos).

Zagueros: Richard Ledezma (Chivas), Jorge Sánchez (PAOK, Grecia), César Montes (Lokomotiv Moscú, Rusia), Israel Reyes (América), Johan Vásquez (Genoa, Italia), Jesús Angulo (Tigres) Everardo López (Toluca) y Jesús Gallardo (Toluca).

Volantes: Denzell García (Juárez), Erik Lira (Cruz Azul), Obed Vargas (Atlético de Madrid, España), Álvaro Fidalgo (Real Betis, España), Orbelín Pineda (AEK Atenas, Grecia), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Érick Sánchez (América), Brian Gutiérrez (Chivas)

Delanteros: Roberto Alvarado (Chivas),Germán Berterame (Inter Miami, EEUU), Julián Quiñones (Al-Qadsiah, Arabia Saudi), Alexis Vega (Toluca), Guillermo Martínez (Pumas), Raúl Jiménez (Fulham, Inglaterra) y Armando González (Chivas).

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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