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La Secretaría de Seguridad Pública estatal reportó que elementos federales habían sido agredidos, ante lo cual exhortó a la población a permanecer resguardada y evitar transitar por las vialidades de la ciudad.

La dependencia señaló que integrantes del Grupo Interinstitucional desplegaron un operativo para restablecer el orden y que proporcionaría información adicional una vez concluidas las acciones de seguridad. Las autoridades han confirmado también que hay bloqueos con camiones incendiados en la carretera Federal Mexico 15.

Hasta el momento no habían informado sobre posibles víctimas o detenidos.

El partido entre los Algodoneros de Guasave y los Venados de Mazatlán, correspondiente a la Liga Mexicana del Pacífico, fue suspendido debido al tiroteo.

FUENTE: AP