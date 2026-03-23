Agentes federales de inmigración vistos en aeropuerto de Atlanta tras orden de Trump en cierre

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Un puñado de agentes federales fue visto por The Associated Press la mañana del lunes cerca de las concurridas filas en el Aeropuerto Internacional Hartsfield–Jackson de Atlanta.

Los agentes federales son una presencia habitual en los aeropuertos internacionales, donde los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza revisan a los viajeros que llegan y los agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional se encargan de casos penales vinculados con el contrabando, la trata y el fraude.

Lo inusual en el momento actual es su visibilidad en los puntos de control de seguridad de la TSA, una función que normalmente desempeñan los agentes de seguridad del transporte, y no los investigadores federales.

Trump afirmó el domingo que ordenaría enviar a agentes federales de inmigración a los aeropuertos para ayudar con la seguridad.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP