Agentes del ICE balearon a dominicano en NY porque creían correr peligro, dice funcionario

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, junto con funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), habla durante una conferencia de prensa en la sede del ICE, el viernes 9 de octubre de 2026, en Washington. (AP Foto/Jacquelyn Martin) AP

Marcos Charles hizo las declaraciones junto al secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, y otros funcionarios de inmigración durante una conferencia de prensa en Washington destinada a “destacar las peligrosas consecuencias de las políticas de ciudades santuario”, en las que algunas ciudades se muestran dispuestas a acoger a los inmigrantes no autorizados.

El hombre de 28 años, a quien la policía de la ciudad de Nueva York identificó como Oscar Belgal, recibió un disparo en el cuello el jueves mientras conducía su automóvil con un niño de 5 años dentro, informaron las autoridades.

Los agentes del ICE (siglas en inglés del Servicio de Inmigración) no sabían que el niño estaba en el auto, pero Belgal “lo sabía” y decidió evadir a los agentes, indicó Mullin.

Belgal recibió un disparo “superficial” en el cuello mientras los agentes del ICE intentaban arrestarlo, señaló Charles.

El ICE había emitido una orden de detención contra Belgal, agregó, y dijo que el dominicano forma parte de una pandilla conocida por cometer robos valiéndose de armas y ciclomotores. Los agentes usaron vehículos para bloquearlo mientras intentaba marcharse conduciendo. En lugar de detenerse, explicó Charles, aceleró su vehículo hacia los agentes, estrellándolo contra algunos de sus vehículos.

Manifestantes y funcionarios locales denunciaron los disparos por considerarlos un ejemplo de los peligros de las redadas migratorias del gobierno del presidente Donald Trump.

Mullin dedicó gran parte de sus declaraciones a criticar al alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, y su política hacia los inmigrantes.

“Los políticos de las ciudades santuario crean un entorno para que prospere la actividad criminal, no para que los ciudadanos estadounidenses estén seguros”, expresó.

Mullin dijo que el ICE ha solicitado más de 14.000 órdenes de detención en el estado de Nueva York para personas bajo custodia local a las que quieren deportar.

“Silencio. Silencio absoluto es lo que hemos recibido de vuelta”, se quejó. “¿Por qué liberarían a estas personas de nuevo en las calles?”

“Estamos haciendo cumplir las leyes de nuestra nación. No estamos eligiendo según nos convenga”, continuó Mullin. “¿Por qué eso es controvertido? Todos deberíamos querer que la ley y el orden priven en nuestras calles”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP