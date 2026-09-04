Agente del ICE mintió sobre ataque antes de tiroteo en Minnesota, dice el Departamento de Justicia

ARCHIVO – Un agente federal porta una placa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Nueva York, el 10 de junio de 2025. (AP Foto/Yuki Iwamura, Archivo) AP

Christian Castro se declaró inocente de seis cargos por hacer declaraciones falsas a investigadores durante una comparecencia ante un tribunal federal en Texas, después de entregarse a las autoridades federales el jueves por la noche.

Durante la breve audiencia en McAllen, llevaba grilletes en las muñecas, la cintura y los pies. Se preveía que un juez considerara más tarde la recomendación del gobierno de dejarlo en libertad con un monitor en el tobillo.

Se trata del primer procesamiento del Departamento de Justicia contra un agente federal por acciones realizadas durante la masiva Operación Metro Surge de este año, que llevó a miles de agentes a las Ciudades Gemelas y derivó en protestas generalizadas, arrestos y los tiroteos mortales de dos ciudadanos de Estados Unidos a manos de agentes federales.

Las acusaciones de la imputación federal reflejan las presentadas por autoridades de Minnesota, que por separado han acusado a Castro de agresión y de denunciar falsamente un delito en relación con el tiroteo no mortal de Julio Cesar Sosa Celis en enero.

Según la acusación federal, Castro le dijo a un agente del FBI que un hombre tomó una escoba roja del porche delantero y comenzó a golpearlo con ella mientras el agente intentaba detener a otro hombre afuera de una vivienda en Minneapolis. Castro también afirmó que otro hombre lo golpeó con una pala para nieve y que él abrió fuego mientras estaba en el suelo cuando los hombres salían corriendo.

En la acusación se sostiene que Castro tuvo una breve “interacción física” con Sosa Celis y otro hombre, antes de que ambos corrieran hacia una casa en la que había un niño de 1 año. Luego, Castro disparó a través de la puerta principal mientras estaba de pie cuando los hombres empezaban a cerrarla, e hirió a Sosa Celis en la pierna, según el documento.

“Ninguna persona golpeó” a Castro “con una escoba como él lo describió, y ninguna persona empuñó la escoba y la pala para nieve como él lo describió”, se lee en la acusación.

Un abogado de Castro instó al público a no apresurarse a juzgar sin conocer todos los hechos y a permitir que su cliente “tenga la oportunidad de presentar su versión”. Castro sirvió en el ejército antes de convertirse en agente federal de inmigración, indicó el abogado, David Lindenmuth, tras la audiencia.

“Ha dedicado su vida al servicio público de nuestro país y de nuestra nación, ya sea a través de sus fuerzas armadas o protegiendo sus fronteras y haciendo cumplir sus leyes”, afirmó Lindenmuth.

Los fiscales federales inicialmente acusaron de agresión a Sosa Celis y al otro hombre, Alfredo Alejandro Aljorna, pero retiraron los cargos cuando las pruebas en video mostraran que el agente pudo haber mentido sobre el encuentro. Castro fue suspendido del ICE en febrero mientras las autoridades avanzaban con una investigación.

Los cargos federales se presentaron después de que Castro saliera de la cárcel la semana pasada, luego de que el gobernador de Texas se negara a firmar de inmediato una orden de extradición para entregarlo a las autoridades de Minnesota.

La investigación federal sobre Castro generó turbulencias dentro del Departamento de Justicia, y un fiscal del caso acusó a altos funcionarios de bloquear los esfuerzos para presentar cargos más graves por derechos civiles.

En un correo electrónico obtenido por ProPublica, el fiscal les dijo a los abogados de Sosa Celis y de otros que Castro sería acusado únicamente de hacer declaraciones falsas pese a sus “objeciones más firmes”, y añadió que la decisión fue “ordenada por la sede central del Departamento de Justicia y el fiscal federal”.

Sin embargo, una persona familiarizada con la investigación le comentó a The Associated Press el jueves que la pesquisa por derechos civiles continúa y que aún podrían presentarse cargos adicionales.

El fiscal, Matthew Evans, fue despedido desde entonces y el Departamento de Justicia ahora investiga si infringió alguna ley durante su manejo del caso, dijo la persona, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada públicamente a hablar sobre investigaciones en curso.

Una respuesta automática por correo electrónico desde la cuenta de Evans en el Departamento de Justicia indicó que estaba separado del cargo, y otros intentos de contactarlo no tuvieron éxito.

El abogado de Sosa Celis presiona para que Castro enfrente cargos más severos, y señaló el jueves en un comunicado que las declaraciones de Castro se hicieron para “encubrir el hecho de que le disparó a mi cliente a través de la puerta de una casa ocupada sin una justificación de legítima defensa”.

“El señor Sosa Celis quiere que el señor Castro rinda cuentas plenamente por sus delitos”, manifestó la abogada Robin Wolpert. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Minnesota dijo el jueves que Sosa Celis también planea reclamar una indemnización al gobierno federal.

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Richer informó desde Washington.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP