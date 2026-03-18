Agencia de la ONU investiga acusaciones de Israel sobre contrabando de tabaco en ayuda a Gaza

Varios palestinos compran en un mercado preparándose para la festividad islámica de Eid al-Fitr en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el martes 17 de marzo de 2026. (AP Foto/Abdel Kareem Hana) AP

El COGAT, el organismo militar israelí encargado de facilitar la ayuda a Gaza, informó el lunes que encontró botellas que contenían sustancias de tabaco ocultas en cajas de kits de higiene pertenecientes al UNICEF.

El organismo compartió fotos de varias botellas, una con una etiqueta visible que decía “Nicotina”. Indicó que había suspendido la entrega de ayuda del UNICEF a Gaza.

Israel ha prohibido la entrada de cigarrillos y otros productos con nicotina desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que desencadenó más de dos años de guerra. La prohibición ha dado lugar a un lucrativo mercado negro de productos de tabaco.

En respuesta a una consulta de The Associated Press, el UNICEF señaló que los kits de higiene estaban siendo transportados a Gaza por un transportista comercial, y que se abrió una investigación sobre la denuncia.

Indicó que la interrupción de sus operaciones corre el riesgo de agravar aún más una situación ya desesperada en Gaza.

Aunque un frágil alto el fuego anunciado en octubre ha permitido que entre a Gaza más ayuda humanitaria y otros suministros, los grupos de ayuda siguen diciendo que se necesita más de todo, desde suministros médicos básicos hasta combustible. Algunos palestinos acaparan alimentos, y hay reportes de que los precios han subido de forma pronunciada para bienes básicos como los sacos de harina.

Las acusaciones sobre el UNICEF surgen en medio de señalamientos de que soldados israelíes están implicados en el contrabando de tabaco hacia Gaza. El hermano del jefe del servicio de seguridad interna de Israel, Bezalel Zini, fue acusado de introducir de contrabando cigarrillos por un valor de decenas de miles de dólares a Gaza.

La acusación formal formó parte de un escándalo cada vez mayor en el que se señala a más de una docena de personas, muchas de ellas soldados israelíes de reserva, de beneficiarse personalmente de la guerra entre Israel y Hamás y de entregar bienes a Gaza que podrían favorecer al grupo armado. Israel cree que Hamás ha sacado provecho del comercio ilícito de cigarrillos.

Aun cuando en el verano de 2025 se declaró una situación de hambruna en varias partes de Gaza, el ejército de Israel restringía la cantidad de alimentos y otros suministros que entraban al territorio. En el punto álgido de la guerra, un solo cigarrillo podía costar más de 80 dólares.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP