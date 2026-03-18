americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Agencia de la ONU investiga acusaciones de Israel sobre contrabando de tabaco en ayuda a Gaza

EL CAIRO (AP) — El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés) manifestó el miércoles que había iniciado una investigación sobre la acusación de Israel de que se introdujeron productos de tabaco de contrabando en Gaza en uno de los envíos de ayuda de la agencia con destino al enclave.

Varios palestinos compran en un mercado preparándose para la festividad islámica de Eid al-Fitr en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el martes 17 de marzo de 2026. (AP Foto/Abdel Kareem Hana)
Varios palestinos compran en un mercado preparándose para la festividad islámica de Eid al-Fitr en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el martes 17 de marzo de 2026. (AP Foto/Abdel Kareem Hana) AP

El COGAT, el organismo militar israelí encargado de facilitar la ayuda a Gaza, informó el lunes que encontró botellas que contenían sustancias de tabaco ocultas en cajas de kits de higiene pertenecientes al UNICEF.

El organismo compartió fotos de varias botellas, una con una etiqueta visible que decía “Nicotina”. Indicó que había suspendido la entrega de ayuda del UNICEF a Gaza.

Israel ha prohibido la entrada de cigarrillos y otros productos con nicotina desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que desencadenó más de dos años de guerra. La prohibición ha dado lugar a un lucrativo mercado negro de productos de tabaco.

En respuesta a una consulta de The Associated Press, el UNICEF señaló que los kits de higiene estaban siendo transportados a Gaza por un transportista comercial, y que se abrió una investigación sobre la denuncia.

“Nos tomamos en serio esta acusación”, afirmó.

Indicó que la interrupción de sus operaciones corre el riesgo de agravar aún más una situación ya desesperada en Gaza.

Aunque un frágil alto el fuego anunciado en octubre ha permitido que entre a Gaza más ayuda humanitaria y otros suministros, los grupos de ayuda siguen diciendo que se necesita más de todo, desde suministros médicos básicos hasta combustible. Algunos palestinos acaparan alimentos, y hay reportes de que los precios han subido de forma pronunciada para bienes básicos como los sacos de harina.

Las acusaciones sobre el UNICEF surgen en medio de señalamientos de que soldados israelíes están implicados en el contrabando de tabaco hacia Gaza. El hermano del jefe del servicio de seguridad interna de Israel, Bezalel Zini, fue acusado de introducir de contrabando cigarrillos por un valor de decenas de miles de dólares a Gaza.

La acusación formal formó parte de un escándalo cada vez mayor en el que se señala a más de una docena de personas, muchas de ellas soldados israelíes de reserva, de beneficiarse personalmente de la guerra entre Israel y Hamás y de entregar bienes a Gaza que podrían favorecer al grupo armado. Israel cree que Hamás ha sacado provecho del comercio ilícito de cigarrillos.

Aun cuando en el verano de 2025 se declaró una situación de hambruna en varias partes de Gaza, el ejército de Israel restringía la cantidad de alimentos y otros suministros que entraban al territorio. En el punto álgido de la guerra, un solo cigarrillo podía costar más de 80 dólares.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Una línea de montaje de los Chevrolet Bolt EV y EUV 2023 en la planta de General Motors, en Lake Orion, Michigan, el 15 de junio de 2023. (Foto AP/Carlos Osorio, Archivo)

Los precios mayoristas en EEUU subieron más de lo esperado en febrero

Venezuela celebra tras vencer 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de béisbol, el martes 17 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

Venezuela vence 3-2 a EEUU y conquista su 1er título del Clásico Mundial gracias a doble de Suárez

ARCHIVO - Banderas nacionales de Estados Unidos, Canadá y México ondean en la brisa en Nueva Orleans, donde se reunieron los líderes del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá el 21 de abril de 2008. (AP Foto/Judi Bottoni, Archivo)

Comienzan las difíciles negociaciones para renovar el pacto comercial entre EEUU, México y Canadá

Los peloteros de Italia festejan su victoria sobre Puerto Rico en el Clásico Mundial de béisbol, el sábado 14 de marzo de 2026 (AP Foto/Karen Warren)

Italia sigue invicta en Clásico Mundial: vence 8-6 a Puerto Rico y avanza a semifinales

Destacados del día

Marco Rubio desmiente al New York Times y niega transición en Cuba sin tocar el poder de los Castro

Marco Rubio desmiente al New York Times y niega transición en Cuba sin tocar el poder de los Castro

Silvio Rodríguez y Michel Torres piden su AKM ante posible conflicto con EE.UU. y desatan polémica

Silvio Rodríguez y Michel Torres piden su AKM ante posible conflicto con EE.UU. y desatan polémica

ARCHIVO - Cuba se encuentra en uno de sus puntos más bajos desde la revolución de 1959, con la escasez a nivel nacional alimentando una emigración masiva y apagones en todo el país que obligaron a la gente a cocinar sopa en una fogata en La Habana después de la falla de una importante planta de energía, el 19 de octubre de 2024. (AP Foto/Ramón Espinosa, Archivo)

Cacerolazos en La Habana se extienden a Buenavista y San Agustín en medio de crisis y apagones

Cuba restablece el SEN tras 29 horas de apagón, pero persisten cortes masivos por crisis energética

Cuba restablece el SEN tras 29 horas de apagón, pero persisten cortes masivos por crisis energética

Venezuela celebra tras vencer 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de béisbol, el martes 17 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

Venezuela vence 3-2 a EEUU y conquista su 1er título del Clásico Mundial gracias a doble de Suárez

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter