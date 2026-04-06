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Agencia de espionaje de Seúl dice que se puede considerar como heredera a la hija adolescente de Kim

SEÚL, Corea del Sur (AP) — La agencia de espionaje de Corea del Sur afirma que ahora es razonable considerar a la hija adolescente del líder norcoreano Kim Jong Un como su heredera, su evaluación más contundente hasta la fecha sobre la creciente posición política de la niña, de quien cree que podría extender el gobierno de su familia a una cuarta generación.

ARCHIVO - En esta imagen proporcionada por el gobierno norcoreano, el gobernante Kim Jong Un, asiste a un desfile con su hija en Pyongyang, Corea del Norte, el 25 de febrero de 2026 en la clausura del congreso del Partido de los Trabajadores. Periodistas independientes no tuvieron acceso a la cobertura del evento mostrado en esta imagen distribuida por el gobierno norcoreano. La imagen se muestra tal y como se proporcionó y no pudo verificarse de forma independiente. Marca de agua de la Agencia Central de Noticias de Corea. (Agencia Central de Noticias de Corea/Korea News Service vía AP, Archivo)
ARCHIVO - En esta imagen proporcionada por el gobierno norcoreano, el gobernante Kim Jong Un, asiste a un desfile con su hija en Pyongyang, Corea del Norte, el 25 de febrero de 2026 en la clausura del congreso del Partido de los Trabajadores. Periodistas independientes no tuvieron acceso a la cobertura del evento mostrado en esta imagen distribuida por el gobierno norcoreano. La imagen se muestra tal y como se proporcionó y no pudo verificarse de forma independiente. Marca de agua de la Agencia Central de Noticias de Corea. (Agencia Central de Noticias de Corea/Korea News Service vía AP, Archivo) AP

La niña, a la que los medios estatales han calificado como la hija “más querida” o “respetada” de Kim, ha acompañado a su padre a numerosos actos señalados desde finales de 2022, lo que ha desatado especulaciones fuera del país de que la están preparando como futura líder del Norte.

En una sesión informativa a puerta cerrada en la Asamblea Nacional, el director del Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur, Lee Jong-seok, señaló que la niña podría considerarse sucesora de Kim en respuesta a preguntas de legisladores sobre su posición política, según Lee Seong Kweun, uno de los parlamentarios que asistió a la reunión.

Consultado sobre posibles objeciones de la hermana de Kim, Kim Yo Jong, a quien durante mucho tiempo se ha considerado la figura número dos del Norte, el director del NIS respondió que ella no tiene poderes sustanciales, comentó el legislador Lee en una sesión informativa. Indicó que el NIS se basó en “inteligencia fiable” no especificada.

Fue una evaluación más firme del NIS sobre el estatus de la niña. A comienzos de 2024, la describió como la probable heredera de su padre, su primera evaluación oficial sobre su posible preparación como próxima líder norcoreana. En febrero de este año, la agencia dijo que creía que estaba cerca de ser designada como futura líder del país.

Algunos observadores discrepan de la posición del NIS y sostienen que la sociedad extremadamente centrada en los hombres de Corea del Norte difícilmente aceptará a una mujer líder. También afirmaron que Kim, de 42 años, es demasiado joven para nombrar a su sucesor, un paso que podría debilitar su control del poder.

Según reportes, la niña se llama Kim Ju Ae y tiene unos 13 años, pero los medios estatales norcoreanos no han divulgado esos detalles personales. Su nombre, según se ha informado, se basa en el relato del exastro de la NBA Dennis Rodman, quien recordó haber sostenido a la hija bebé de Kim Jong Un durante un viaje a Pyongyang en 2013.

Fundada en 1948, Corea del Norte ha sido gobernada sucesivamente por miembros varones de la familia Kim. Kim Jong Un heredó el poder tras la muerte de su padre, Kim Jong Il, a finales de 2011. Kim Jong Il asumió el poder después de que su padre y fundador del Estado, Kim Il Sung, muriera en 1994.

Algunas de las recientes apariciones públicas de la niña incluyeron conducir un tanque durante un entrenamiento del ejército supervisado por su padre y que ambos dispararan pistolas durante una visita a una fábrica de municiones de armas ligeras.

Durante la sesión informativa, el NIS indicó que las autoridades norcoreanas parecían haber organizado esos actos para reforzar sus credenciales militares y “disipar el escepticismo sobre una sucesora mujer”, señaló el legislador Lee.

Park Sunwon, otro legislador que asistió a la sesión informativa, hizo comentarios similares sobre la evaluación del NIS respecto a las recientes apariciones militares de la niña.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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