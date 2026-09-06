Aficionados del Valencia protestan contra directivos y jugadores tras el 5-0 frente a Barcelona

Compartir en:









El entrenador del Valcencia, Carlos Corberan, tercero desde la izquierda, y los jugadores del equipo salen del campo después de la derrota por goleada en casa ante Barcelona, en partido de fútbol de La Liga española, el domingo 6 de septiembre de 2026, en Valencia, España. (AP Foto/Alberto Saiz) AP

Unos pocos miles de aficionados se reunieron fuera del estadio de Mestalla y llamaron “mercenarios” a los jugadores. También exigieron al presidente del club, Kiat Lim, y al propietario del equipo, Peter Lim, que “se fueran a casa”.

Algunos de los grupos ultras dejaron vacías las gradas al inicio del partido. Los jugadores y el entrenador Carlos Corberán fueron abucheados desde temprano, y también hubo fuertes silbidos al sonar el pitido final.

Kiat Lim asumió como presidente en 2025, pero, según medios españoles, asistía por primera vez a un partido en Mestalla.

Fue la tercera derrota consecutiva del Valencia después de iniciar la temporada con un empate. El equipo ha marcado apenas un gol en cuatro partidos.

No hubo reportes de violencia durante las protestas.

___

Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP