Aficionados de Crystal Palace y Rayo Vallecano chocan en Leipzig antes de final de Conference League

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Los jugadores del Rayo se ejercitan durante una sesión de entrenamiento previo a la final de la Liga Conferencia de Europa entre el Crystal Palace y el Rayo Vallecano en Leipzig, Alemania, el martes 26 de mayo de 2026. (Foto AP/Michael Probst) AP

La policía indicó que se lanzaron botellas, vasos de cerveza y muebles el martes por la noche, cuando un grupo de unos 300 aficionados del Rayo se encontró con seguidores del Palace que estaban sentados fuera de restaurantes, y que los agentes también intervinieron en otro incidente cuando alrededor de 60 hinchas del Palace “provocaron” a los simpatizantes españoles.

La policía de Leipzig señaló que dos personas fueron detenidas y que dos agentes sufrieron heridas leves, pero siguieron aptos para el servicio. Más de 300 personas fueron sometidas a verificación de identidad, según la policía.

Ambos equipos disputan su primera final europea, y es el último partido con el Palace para el entrenador Oliver Glasner antes de marcharse al final de la temporada.

Una victoria del Palace el miércoles mantendría a los clubes ingleses encaminados a un posible pleno en las tres principales competiciones continentales europeas de clubes masculinos. Aston Villa ganó la Liga Europa la semana pasada y el Arsenal debe jugar contra el Paris Saint-Germain en la final de la Liga de Campeones el sábado.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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