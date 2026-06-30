Aficionados chocan con la policía en La Haya tras triunfo de Marruecos sobre Holanda en el Mundial

La policía detiene a un aficionado marroquí tras un juego en el Mundial entre Holanda y Marruecos, en La Haya, Holanda, el martes 30 de junio de 2026. (AP Foto/Mouneb Taim) AP

Países Bajos tiene una numerosa comunidad marroquí y los seguidores de la selección de Marruecos estaban de ánimo festivo tras la victoria, aunque también estallaron enfrentamientos esporádicos.

La policía de La Haya informó que “se encendieron fuegos artificiales de gran potencia” en el distrito de Schilderswijk, y que los agentes fueron atacados con fuegos artificiales y piedras. Unidades antimotines cargaron contra la multitud y utilizaron un cañón de agua para dispersar la concentración.

“Algunas personas han sido detenidas por cometer violencia abierta”, indicó la policía.

Mientras la tanda de penales llegaba a su clímax, el tenso silencio dentro de una cafetería popular entre los aficionados en Casablanca, la ciudad más grande de Marruecos, dio paso a un rugido ensordecedor cuando Ismael Saibari convirtió el penal decisivo, enviando a su equipo a los octavos de final.

Las celebraciones pronto se volcaron a las calles mientras bengalas y fuegos artificiales estallaban en lo alto, entre el sonido de bocinas y motores acelerando y los aficionados festejaron hasta bien entrada la noche.

Pese al inicio tardío del partido y a la jornada laboral por delante, decenas de aficionados eufóricos se reunieron en un bulevar principal de Casablanca alrededor de las 5 de la mañana, bailando en las calles, ondeando banderas marroquíes y coreando: “Canadá, vamos por ustedes”.

Marruecos avanzó para enfrentar al coanfitrión Canadá en la siguiente ronda el sábado. Los Leones del Atlas ya vencieron a Canadá 2-1 en la fase de grupos del Mundial de 2022.

Las expectativas se disparan en Marruecos mientras los seguidores sueñan con otra campaña histórica como la de hace cuatro años, cuando el país se convirtió en el primer equipo africano en alcanzar las semifinales de la Copa del Mundo.

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Akram Oubachir en Casablanca, Marruecos, contribuyó a este despacho

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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FUENTE: AP