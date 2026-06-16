Aficionados en Cabo Verde festejan hasta la noche tras debut histórico en el Mundial

Aficionados celebran el empate sin goles entre Cabo Verde y España por el Grupo H del Mundial, el lunes 15 de junio de 2026, en San Vicente, Cabo Verde. (AP Foto/Queila Fernandes) AP

La diminuta nación de medio millón de habitantes tuvo su presentación en un Mundial el Lunes, manteniendo en blanco su portería ante España en un empate de 0-0 gracias a las decisivas intervenciones de un portero de 40 años y a una férrea defensiva.

Los aficionados se congregaron en grandes cantidades para ver el partido en la capital, Praia, copando caminos entre cánticos y bailes mientras celebraban lo que muchos creían inimaginable ante una España que salió como enorme favorita para ganar el encuentro y es una de las principales apuestas para quedarse con el título.

Las lágrimas corrían entre los rostros de la gente que se abrazaba o trepaba los postes para alcanzar a ver el espectáculo en distintos puntos de la ciudad.

“No esperaba que estuviéramos a la altura en un partido tan disputado y difícil”, señaló William Gomes, un aficionado en Praia. “Gracias al desempeño de Vozinha, quien por ahora es uno de los mejores jugadores de nuestro equipo”, añadió sobre la actuación del veterano guardameta.

Aunque Cabo Verde no ganó, su actuación sorprendió a todo el mundo y rebatió algunas de las críticas de que la ampliación del Mundial de 32 a 48 equipos este año debilitaría la calidad del torneo con partidos menos atractivos.

El archipiélago frente a la costa occidental de África, con unos 500.000 habitantes, es la tercera nación más pequeña por población que se haya clasificado a un Mundial.

“Cabo Verde es sólo un país pequeño, pero hoy se siente grandioso e importante. Ni siquiera tengo palabras suficientes para expresar lo que sentimos. Los caboverdianos estamos verdaderamente bendecidos”, explicó Vladimir Garcia, residente de Praia.

Antes del encuentro, el gobierno de Cabo Verde declaró medio día libre el lunes para que la gente pudiera apoyar a la selección nacional.

“Si hoy, 50 años después, estamos en el Mundial, ya hemos demostrado que somos una nación viable”, subrayó el presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, en redes sociales, refiriéndose al medio siglo de independencia de Portugal.

“Más que celebrar el pasado, debemos reimaginar el futuro y creer que es posible construir, en todas los aspectos de nuestra vida, durante los próximos 50 años, un país moderno y próspero con oportunidades para todos”, agregó.

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FUENTE: AP