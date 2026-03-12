Afganistán acusa a Pakistán de atacar viviendas en bombardeos

KABUL (AP) — El gobierno talibán de Afganistán acusó el viernes temprano al ejército de Pakistán de atacar viviendas civiles en bombardeos nocturnos en Kabul y en la provincia sureña de Kandahar, y sostuvo que entre los muertos había mujeres y niños, mientras los combates entre los dos vecinos entraban en su tercera semana pese a los llamados internacionales a la moderación.