Afganistán acusa a Pakistán de atacar viviendas en bombardeos

El portavoz del gobierno, Zabihula Muyahid, afirmó en X que aeronaves de Pakistán también atacaron depósitos de combustible de la aerolínea privada Kam Air cerca del aeropuerto de Kandahar.
Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
KABUL (AP) — El gobierno talibán de Afganistán acusó el viernes temprano al ejército de Pakistán de atacar viviendas civiles en bombardeos nocturnos en Kabul y en la provincia sureña de Kandahar, y sostuvo que entre los muertos había mujeres y niños, mientras los combates entre los dos vecinos entraban en su tercera semana pese a los llamados internacionales a la moderación.
El portavoz del gobierno, Zabihula Muyahid, afirmó en X que aeronaves de Pakistán también atacaron depósitos de combustible de la aerolínea privada Kam Air cerca del aeropuerto de Kandahar.
No ha habido comentarios del ejército ni del gobierno de Pakistán.
___________________________________
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
Suscribite a nuestro Newsletter