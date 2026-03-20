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Afamado trovador Silvio Rodríguez recibe un arma para defender a Cuba si EEUU ataca

LA HABANA (AP) — La jefatura militar cubana entregó un fusil de combate al afamado músico y trovador Silvio Rodríguez, luego de que el cantautor publicara a comienzos de semana su posición de defender con las armas a su país si Estados Unidos lo atacaba.

“En justo reconocimiento a su patriótica disposición de empuñar las armas para defender la Patria, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias otorgó al cantautor Silvio Rodríguez una réplica del fusil AKM, y un fusil AKM de combate”, informó el viernes la presidencia en su cuenta de X.

En el sitio también se dio a conocer un video en el cual se ve a Rodríguez, a su esposa —la también artista de la música Niurka González— y al presidente Miguel Díaz-Canel vestido de uniforme verde olivo en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

Conocido por su fuerte posicionamiento político a favor de la revolución en la isla, que no ha estado exenta de críticas, Rodríguez publicó el martes en su bitácora personal “Segunda Cita” un comentario en respuesta tanto a las declaraciones de Díaz-Canel sobre que se resistiría cualquier intervención de Estados Unidos en la isla, como a las reiteradas declaraciones del mandatario estadounidense Donald Trump quien mencionó que estaba dispuesto a “tomar” a Cuba por las buenas o por las malas.

“Exijo mi AKM, si se lanzan. Y conste que lo digo muy en serio”, escribió Rodríguez, de 79 años de edad, en referencia al la conocida arma de la era soviética y que forma parte de la base militar de las fuerzas armadas cubanas.

Rodríguez es uno de los más importantes músicos y poetas latinoamericanos y su obra ha formado parte de la vida de muchos ciudadanos del continente tanto por sus temas amorosos como por su componente social y político.

FUENTE: AP

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