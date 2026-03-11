Aeropuerto de Ciudad de México endurece controles para limitar operaciones de taxis de aplicación

Compartir en:









La decisión se da en medio de la agudización del conflicto entre los taxis de aplicación y las empresas de taxi que operan en el principal aeropuerto capitalino, las cuales bloquearon el miércoles los accesos a la terminal área durante varias horas para exigir a las autoridades que limiten las operaciones de los conductores de Uber y de la aplicación local de Didi.

Desde hace años, en la ciudad turística de Cancún —en el sureste del país— ha habido conflictos entre las empresas tradicionales y los taxis de aplicación, los cuales han derivado en ataques a turistas que emplean los servicios de Uber. En diciembre de 2024 tres taxistas de Puerto Morelos, al sur de Cancún, fueron detenidos por amenazar a un turista que utilizó una aplicación para contratar un taxi.

El aeropuerto de Ciudad de México indicó en un mensaje en la red social X que, a partir del 12 de marzo, la Guardia Nacional realizará operativos en los alrededores de la terminal como parte de las acciones para “inhibir la operación de servicios irregulares de transportación terrestre”, y garantizar la seguridad de los usuarios en “estricto apego a la legalidad”.

Uber objetó el anuncio de las autoridades aeroportuarias. En un comunicado difundido por medios locales, la empresa señaló que una jueza federal le ordenó a la Guardia Nacional dejar de detener y sancionar a conductores que utilizan su aplicación en los aeropuertos del país, ya que de lo contrario “podría ser sancionada”.

La compañía les pidió a las autoridades respetar la sentencia que el tribunal federal emitió a su favor en octubre pasado, y objetó que se le identifique como una empresa de “servicios irregulares”.

La representante de México para la organización del Mundial de fútbol, Gabriela Cuevas, descartó que este conflicto entre las empresas de taxis pueda generar afectaciones durante el evento deportivo, y dijo a la televisora local Milenio que los taxis de aplicación “han jugado con medias verdades”.

Cuevas recordó que en muchos aeropuertos del mundo a los taxis de aplicación sólo se les permite operar en determinadas áreas, y agregó que el gobierno ya les hizo una propuesta para asignarles un área de la terminal área que contará con seguridad. FUENTE: AP