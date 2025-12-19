americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Aerolíneas mexicanas Volaris y VivaAerobus acuerdan fusión

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Las aerolíneas mexicanas Volaris y Viva Aerobus, dos de las mayores del país, decidieron fusionarse bajo la figura de “sociedad controladora” y conformar un grupo para incrementar las conexiones locales e internacionales.

La asociación fue anunciada la noche de jueves en un comunicado conjunto en el que se detalló que las dos aerolíneas mantendrán sus identidades, marcas, operaciones y gobernanza independientes y se unirán para “aumentar los viajes aéreos a precios bajos y la conectividad en México y el extranjero”.

“La intención es que esta transacción permita tanto a Viva como Volaris ofrecer tarifas bajas y más vuelos punto a punto”, afirmó Juan Carlos Zuazua, director ejecutivo de Viva, al explicar en el comunicado los alcances de la operación, que aún no cuenta con la aprobación de las autoridades y los accionistas de las empresas.

Sobre los beneficios que traerá la sinergia, Viva y Volaris informaron que les permitirá “menores costos de propiedad de la flota, mejor acceso a capital y una posición financiera más sólida”.

Además de Volaris y Viva, en el país operan Aeroméxico y la estatal Mexicana, que es manejada por el Ejército, además de otras pequeñas líneas regionales.

Durante el primer semestre de este año Viva y Volaris lideraron el mercado de vuelos nacionales al transportar en conjunto 22,44 millones pasajeros, lo que representó un aumento de 8,2% respecto del mismo período del año pasado, según cifras oficiales.

Asimismo, entre enero y junio pasado las aerolíneas comerciales trasladaron desde México 30,45 millones de pasajeros en vuelos internacionales, superando en 1,7% las cifras de 2024. Ese mercado fue liderado por Aeroméxico y Volaris.

Las autoridades no han ofrecido hasta el momento comentarios sobre la fusión.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente ruso Vladímir Putin, izquierda, y el jefe del Estado Mayor de Rusia, el general Valery Gerasimov, asisten a la reunión anual del Ministerio de Defensa del país y premiación de soldados en Moscú, Rusia, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP)

Rusia buscará ampliar sus avances en Ucrania si fracasan las negociaciones de paz, advierte Putin

El buque petrolero Skipper, que fue tomado recientemente por el ejército de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, visto mientras navega en dirección suroeste a unos 33 kilómetros al norte de Guadalupe, en el sur del mar Caribe, el viernes 12 de diciembre de 2025. (©2025 Vantor vía AP)
ULTIMA HORA

Trump ordena bloqueo de "buques petroleros sancionados" que se dirijan a Venezuela

Rob Reiner, de izquierda a derecha, Michele Singer Reiner, Romy Reiner, Nick Reiner, Maria Gilfillan y Jake Reiner llegan al estreno de Spinal Tap II: The End Continues el martes 9 de septiembre de 2025 en The Egyptian Theatre Hollywood en Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Asesinatos de Rob Reiner y su esposa conmocionan a Hollywood, su hijo continúa detenido

Imagen de video colocado en X por la secretaria de Justicia estadounidense Pam Bondi, censurada en parte por la fuente, que muestra a fuerzas estadounidenses a bordo de un buque que están confiscando frente a las costas de Venezuela el 10 de diciembre del 025. (Oficina de la Secretaria de Justicia de EEUU/X via AP)

Ejército de EEUU ataca tres embarcaciones en el Pacífico; hay 8 muertos

Destacados del día

EEUU deporta a 128 cubanos en nuevo vuelo a La Habana: ya suman 1.663 retornados en 2025

EEUU deporta a 128 cubanos en nuevo vuelo a La Habana: ya suman 1.663 retornados en 2025

Sacudida en la cúpula cubana: el Consejo de Estado acepta salidas clave del poder político y sindical

Sacudida en la cúpula cubana: el Consejo de Estado "acepta" salidas clave del poder político y sindical

Alerta máxima en el Caribe: Cinco aviones de combate de EEUU operan frente a Venezuela y elevan el riesgo de una confrontación

Alerta máxima en el Caribe: Cinco aviones de combate de EEUU operan frente a Venezuela y elevan el riesgo de una confrontación

Cuba estrena tasa de cambio flotante: el dólar se fija en 410 CUP y suma una tercera paridad oficial

Cuba estrena tasa de cambio "flotante": el dólar se fija en 410 CUP y suma una tercera paridad oficial

Una mujer en una tienda en Wheeling, Illinois, el 11 de diciembre de 2024. (AP Foto/Nam Y. Huh, Archivo)

TRUMP CONTROLA LA INFLACIÓN: Los precios en EEUU caen al 2,7 % y sorprenden a los mercados

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter