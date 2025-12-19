Aerolíneas mexicanas Volaris y VivaAerobus acuerdan fusión

Compartir en:









La asociación fue anunciada la noche de jueves en un comunicado conjunto en el que se detalló que las dos aerolíneas mantendrán sus identidades, marcas, operaciones y gobernanza independientes y se unirán para “aumentar los viajes aéreos a precios bajos y la conectividad en México y el extranjero”.

“La intención es que esta transacción permita tanto a Viva como Volaris ofrecer tarifas bajas y más vuelos punto a punto”, afirmó Juan Carlos Zuazua, director ejecutivo de Viva, al explicar en el comunicado los alcances de la operación, que aún no cuenta con la aprobación de las autoridades y los accionistas de las empresas.

Sobre los beneficios que traerá la sinergia, Viva y Volaris informaron que les permitirá “menores costos de propiedad de la flota, mejor acceso a capital y una posición financiera más sólida”.

Además de Volaris y Viva, en el país operan Aeroméxico y la estatal Mexicana, que es manejada por el Ejército, además de otras pequeñas líneas regionales.

Durante el primer semestre de este año Viva y Volaris lideraron el mercado de vuelos nacionales al transportar en conjunto 22,44 millones pasajeros, lo que representó un aumento de 8,2% respecto del mismo período del año pasado, según cifras oficiales.

Asimismo, entre enero y junio pasado las aerolíneas comerciales trasladaron desde México 30,45 millones de pasajeros en vuelos internacionales, superando en 1,7% las cifras de 2024. Ese mercado fue liderado por Aeroméxico y Volaris.

Las autoridades no han ofrecido hasta el momento comentarios sobre la fusión. FUENTE: AP