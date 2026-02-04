americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Acusan a soldados israelíes y a otras personas de contrabandear bienes a Gaza

TEL AVIV, Israel (AP) — El Ministerio de Justicia de Israel acusó el miércoles a una docena de personas, incluidos soldados israelíes, de contrabandear sistemáticamente bienes por valor de cientos de miles de dólares hacia Gaza, según un comunicado del fiscal del país.

Una grúa entra por la puerta egipcia del cruce de Rafah hacia la Franja de Gaza, el domingo 1 de febrero de 2026, en Rafah, Egipto. (AP Foto/Mohamed Arafat)
Una grúa entra por la puerta egipcia del cruce de Rafah hacia la Franja de Gaza, el domingo 1 de febrero de 2026, en Rafah, Egipto. (AP Foto/Mohamed Arafat) AP

En el encausamiento se imputó a los acusados —algunos de los cuales eran reservistas del ejército— de contrabandear cigarrillos, iPhones y baterías hacia Gaza, y de "ayudar al enemigo durante tiempos de guerra". Se indicó que los acusados cometieron sus acciones estando al tanto de la posibilidad de que los bienes fueran a parar a manos del grupo islamista Hamás y sus operadores.

El comunicado también vinculó al hermano del jefe de seguridad interna de Israel con la red de contrabando, aunque no fue nombrado entre los acusados.

En semanas recientes, medios locales han informado que las autoridades en Israel sospechaban que el contrabando continuaba en Gaza por parte de soldados en servicio activo y de reserva, así como por parte de otras personas.

El medio israelí Haaretz atribuyó parte del contrabando a la débil supervisión del ejército en la frontera. Durante toda la guerra, el ingreso de ayuda a Gaza ha sido controlado estrictamente por el gobierno israelí, que ha impedido la entrada de artículos que considera beneficiosos para Hamás. Israel también ha acusado a Hamás de desviar ayuda y gravar bienes para su supervivencia.

No está claro cómo se introdujeron los bienes.

Una presentación interna de PowerPoint de la Cámara de Comercio de Gaza de diciembre, a la cual tuvo acceso The Associated Press, indicó que se coordina la entrada de camiones "israelíes sellados", cargados con bienes de alto valor, a través de contacto directo con "canales desconocidos" en Israel, fuera del sistema de cruces. La presentación señaló que las tarifas ilegales para pasar bienes pueden ascender a millones de dólares por envío.

En su comunicado, el fiscal indicó que, además de apoyar a Hamás durante la guerra, a todos los acusados se les imputó financiar actividades terroristas, fraude y soborno.

Se mencionó que Bezalel Zini, hermano de David Zini —jefe del Shin Bet, el servicio de inteligencia israelí—, fue cómplice en ayudar a contrabandear cigarrillos hacia Gaza después de que uno de los acusados le "ofreciera sobornos".

El comunicado dice que Zini estaba en servicio de reserva en ese momento y "tenía autorización para llevar caravanas de vehículos" a Gaza. Sin embargo, Zini no fue acusado en esta imputación. Esta semana, su abogado señaló que su cliente niega todas las "sospechas" que se le atribuyen.

El comunicado indicó que los acusados contrabandearon los bienes durante varios meses previos y posteriores al alto el fuego de octubre, cuando Gaza era una zona militar cerrada y el control sobre los bienes entrantes era de "suma importancia" para Hamás. Bienes clave contrabandeados eran el tabaco y los cigarrillos —que Israel ha prohibido en Gaza—, mercancías que ha generado millones de dólares para Hamás desde que comenzó la guerra.

El encausamiento señaló que los acusados contrabandearon artículos como cables de comunicación y piezas de automóviles, los cuales entraron a Gaza bajo pretextos falsos, aparentando estar relacionados con la actividad del ejército. Después de cruzar la frontera hacia Gaza, los bienes se colocaban en un punto de entrega acordado dentro de la franja, el cual se definía en coordinación con alguien allí, antes de que los contrabandistas regresaran a Israel.

El comunicado del fiscal indicó que su oficina ha presentado una solicitud para incautar la propiedad de los acusados, incluidos vehículos, bienes raíces y dinero.

——-

Melzer informó desde Nahariya.

——-

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

En esta foto, publicada por el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, se ve a Adrián Conejo Arias y a su hijo Liam Conejo Ramos, de cinco años, en San Antonio, Texas, el sábado 31 de enero de 2026, tras ser liberados del centro de detención de Dilley. (Joaquín Castro vía AP)

Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

Destacados del día

RÉGIMEN ADMITE LO INEVITABLE: Cuba se prepara para tiempos aún más duros y anuncia un plan de contingencia

RÉGIMEN ADMITE LO INEVITABLE: Cuba se prepara para tiempos aún más duros y anuncia un "plan de contingencia"

La Habana se atrinchera y descarta liberar presos políticos: No tenemos intención de hablar sobre eso

La Habana se atrinchera y descarta liberar presos políticos: "No tenemos intención de hablar sobre eso"

EEUU despliega buques de guerra en Haití, a escasa distancia de Cuba

EEUU despliega buques de guerra en Haití, a escasa distancia de Cuba

Aroldis Chapman queda fuera del Clásico Mundial 2026: no jugará con Gran Bretaña

Aroldis Chapman queda fuera del Clásico Mundial 2026: no jugará con Gran Bretaña

Un conductor se toma un refresco mientras espera la llegada de un camión tanquero de gasolina, en La Habana, Cuba, el viernes 14 de abril de 2023. (AP Foto/ Ramón Espinosa)

Colapso total en La Habana: colas nocturnas para conseguir gasolina tras más de 10 días sin suministro

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter