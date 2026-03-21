Acusan a dos personas tras intentar entrar a base de submarinos nucleares de Reino Unido

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Uno de los submarinos nucleares de clase Vanguard, en el puerto de la Base Naval Clyde, sede del servicio británico de submarinos, en Faslane, en Argyll and Bute, Escocia, el 5 de julio de 2019. (Jane Barlow/PA via AP) AP

La Policía de Escocia indicó que el hombre, de 34 años, y la mujer, de 31, comparecerán ante el Tribunal del Sheriff de Dumbarton el lunes.

Como es habitual en Escocia, la policía no reveló los nombres de los sospechosos ni los cargos que enfrentan antes de la vista judicial.

Ambos fueron detenidos el jueves después de intentar entrar en la Base Naval de Clyde, a unos 64 kilómetros (40 millas) al noroeste de Glasgow.

La base, también conocida como Faslane, alberga el núcleo de la flota británica de submarinos, incluidos los buques que transportan armas nucleares.

Reino Unido es una potencia nuclear desde la década de 1950. Desde la década de 1990, su disuasión nuclear ha consistido en cuatro submarinos de la Marina Real armados con misiles Trident.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP