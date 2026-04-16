Acusan a agente del ICE de apuntar con su arma a ocupantes de un auto en Minneapolis

La fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, anuncia la presentación de cargos contra un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) relacionados con un incidente ocurrido en febrero, el jueves 16 de abril de 2026 en Minneapolis, Minnesota. (AP Foto/Mark Vancleave) AP

En una orden de arresto emitida en el condado de Hennepin, en el que se encuentra Minneapolis, se indica que Gregory Donnell Morgan Jr. está acusado de dos cargos de agresión agravada en segundo grado. En la orden se señala que Morgan trabajaba como agente del ICE en el área de Minneapolis el 5 de febrero, cuando apuntó con un arma a los ocupantes de un vehículo en la autopista estatal 62 de Minnesota.

La fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, dijo que, en su opinión, se trata del primer caso penal presentado contra un agente federal de inmigración vinculado a la ofensiva del gobierno del presidente Donald Trump para la aplicación de las leyes migratorias, que incrementó el despliegue de autoridades federales en ciudades como Los Ángeles, Chicago, Portland y Nueva Orleans.

Hasta el momento, autoridades del Departamento de Seguridad Nacional y del Departamento de Justicia (DHS y DOJ, respectivamente, por sus siglas en inglés) no han respondido a correos electrónicos en los que se solicitaban comentarios. The Associated Press llamó a un número asociado con Morgan y envió un mensaje a su posible dirección de correo electrónico, pero no recibió una respuesta inmediata.

Moriarty explicó en una conferencia de prensa que Morgan conducía una SUV alquilada y sin distintivos por el acotamiento de la autopista cuando un automóvil que circulaba por la vía se desplazó hacia el acotamiento para intentar obligar a Morgan a reducir la velocidad, sin saber que era un agente federal. Después de que el automóvil regresó al carril permitido, el agente se colocó a su lado y apuntó su arma de servicio a las personas que iban a bordo del vehículo.

Morgan, de 35 años, y su compañero, quien no fue acusado, se dirigían al edificio federal para terminar su turno cuando quedaron atrapados en el tráfico. Los documentos de acusación señalan que el agente no mencionó que el incidente ocurriera durante una acción de cumplimiento.

Según los documentos de acusación, Morgan le dijo a un agente de la Patrulla Estatal de Minnesota que se colocó junto al vehículo de la víctima, sacó su arma de fuego y gritó: “Policía, deténgase”. En la orden se indica que las víctimas no pudieron escucharlo porque tenían las ventanillas cerradas.

Morgan enfrenta dos cargos de agresión porque amenazó a las dos personas que iban en el vehículo, y hay una orden de arresto en su contra, indicó Moriarty.

Los cargos podrían intensificar el choque entre el gobierno de Trump y las autoridades de Minnesota por la ofensiva. Todd Blanche, el fiscal general interino, advirtió que el Departamento de Justicia podría investigar y procesar a funcionarios estatales o locales que arresten a agentes federales por realizar sus funciones oficiales.

Moriarty manifestó que no le preocupa una represalia del gobierno de Trump y que el objetivo de su oficina es “hacer que la gente rinda cuentas si viola las leyes del estado”, expresó.

Sostuvo que las acciones de Morgan estuvieron fuera del alcance de la autoridad de un agente federal.

“En el estado de Minnesota no existe la inmunidad absoluta para agentes federales que violen la ley”, declaró.

En Minnesota, la agresión grave en segundo grado es un delito grave que se castiga con hasta siete años de prisión, o hasta 10 años si la agresión causó “daño corporal sustancial”.

El Departamento de Seguridad Nacional desplegó alrededor de 3.000 agentes federales en el área de Minneapolis-St. Paul de diciembre a febrero, en lo que la agencia calificó como su “mayor operación de control migratorio de la historia”. En la operación en Minnesota se produjeron miles de arrestos, protestas masivas airadas y la muerte a tiros de dos ciudadanos estadounidenses.

La reacción en contra por las tácticas agresivas fue en aumento, y dos de los líderes más visibles de la ofensiva se marcharon al poco tiempo. En marzo, Trump despidió a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, poco después de que terminara el despliegue en Minnesota. Ese mismo mes, Gregory Bovino, el jefe de sector de la Patrulla Fronteriza que encabezó operaciones migratorias en varias grandes ciudades, anunció su retiro.

En una carta dirigida el año pasado a funcionarios de California, Blanche, que entonces era fiscal general adjunto, escribió que “el Departamento de Justicia considera que cualquier arresto de agentes y funcionarios federales en el desempeño de sus funciones oficiales es ilegal e inútil”.

“Numerosas leyes federales prohíben interferir y obstaculizar operaciones migratorias u otras operaciones de aplicación de la ley”, escribió Blanche. “El Departamento de Justicia investigará y procesará a cualquier funcionario estatal o local que viole estas leyes federales (o que ordene o conspire con otros para violarlas)”.

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Bynum informó desde Savannah, Georgia. La reportera de The Associated Press Alanna Durkin Richer contribuyó desde Washington, D.C.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP