americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Acuña y Riley impulsan a Bravos 5-4 ante Filis y Atlanta se aleja 5 juegos en el Este NL

FILADELFIA (AP) — El venezolano Ronald Acuña Jr. conectó un jonrón de tres carreras para empatar el juego, Austin Riley añadió un triple productor de la carrera de la ventaja y los Bravos usaron una remontada tardía el domingo para derrotar por 5-4 a los Filis de Filadelfia, ampliando su ventaja en la División Este de la Liga Nacional a cinco juegos.

El venezolano Ronald Acuña Jr., de los Bravos de Atlanta (centro), choca la mano con Mike Yastrzemski (izquierda) tras conectar un jonrón de tres carreras ante el lanzador de los Filis de Filadelfia, Alex McFarlane, durante la octava entrada de un partido de béisbol, el domingo 6 de septiembre de 2026, en Filadelfia.
El venezolano Ronald Acuña Jr., de los Bravos de Atlanta (centro), choca la mano con Mike Yastrzemski (izquierda) tras conectar un jonrón de tres carreras ante el lanzador de los Filis de Filadelfia, Alex McFarlane, durante la octava entrada de un partido de béisbol, el domingo 6 de septiembre de 2026, en Filadelfia. AP

Acuña conectó una recta de 100,5 mph del relevista de los Filis Alex McFarlane y la envió profundo a las gradas del jardín derecho en la parte alta de la octava entrada para igualar la pizarra 4-4. Fue el jonrón número 16 de la temporada para Acuña, y fue la séptima recta consecutiva de más de 100 mph que McFarlane le lanzó.

Después de conseguir el primer out de la entrada, Mike Yastrzemski pegó un sencillo y Drake Baldwin conectó un doble antes del jonrón de Acuña.

En la novena entrada, Ozzie Albies se esforzó para convertir en doble un batazo ante el cerrador dominicano de los Filis Jhoan Duran (2-5) y Riley siguió con un triple que pegó en la barda del jardín central, dándole la ventaja a los Bravos.

Dylan Lee (6-0) se acreditó la victoria en relevo de Tyler Mahle, y el cubano Raisel Iglesias consiguió su salvamento número 31. Mahle permitió dos carreras sucias en seis entradas.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El volante argentino Enzo Fernández tras ser expulsado en la final del Mundial, el 19 de julio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. España se impuso 1-0. (AP Foto/Abbie Parr)

Manchester City ficha a Enzo Fernández e Iliman Ndiaye y supera los 600 millones de dólares este verano

ARCHIVO - Lionel Messi alza el trofeo de la Copa del Mundo tras vencer a Francia en la final, el 18 de diciembre de 2022, en Lusail, Qatar. (AP Foto/Martin Meissner)

Messi anuncia su retiro de la selección Argentina tras 20 años de carrera

Destacados del día

Raúl Castro reaparece junto a Díaz-Canel y desmiente rumores sobre su muerte tras una semana de especulaciones

Raúl Castro reaparece junto a Díaz-Canel y desmiente rumores sobre su muerte tras una semana de especulaciones

VIDEO: Decenas saquean un camión de aceite en La Habana frente a policías en medio de la crisis de alimentos

VIDEO: Decenas saquean un camión de aceite en La Habana frente a policías en medio de la crisis de alimentos

¡DÍAZ-CANEL ACTIVA PLANES DE GUERRA! Cuba prepara sótanos y túneles ante el temor de un ataque de EEUU

¡DÍAZ-CANEL ACTIVA PLANES DE GUERRA! Cuba prepara sótanos y túneles ante el temor de un ataque de EEUU

El Cangrejo habría amenazado con parar diálogo EEUU-Cuba tras visita del FBI a familiares en Miami

"El Cangrejo" habría amenazado con parar diálogo EEUU-Cuba tras visita del FBI a familiares en Miami

El presidente Donald Trump, junto al secretario de Estado Marco Rubio, habla durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, el miércoles 27 de mayo de 2026, en Washington. (AP Foto/Jacquelyn Martin)

MARCO RUBIO ENDURECE MENSAJE SOBRE CUBA: "Trump y yo somos inquebrantables en que Cuba será libre"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter