Acuña y Riley impulsan a Bravos 5-4 ante Filis y Atlanta se aleja 5 juegos en el Este NL

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El venezolano Ronald Acuña Jr., de los Bravos de Atlanta (centro), choca la mano con Mike Yastrzemski (izquierda) tras conectar un jonrón de tres carreras ante el lanzador de los Filis de Filadelfia, Alex McFarlane, durante la octava entrada de un partido de béisbol, el domingo 6 de septiembre de 2026, en Filadelfia. AP

Acuña conectó una recta de 100,5 mph del relevista de los Filis Alex McFarlane y la envió profundo a las gradas del jardín derecho en la parte alta de la octava entrada para igualar la pizarra 4-4. Fue el jonrón número 16 de la temporada para Acuña, y fue la séptima recta consecutiva de más de 100 mph que McFarlane le lanzó.

Después de conseguir el primer out de la entrada, Mike Yastrzemski pegó un sencillo y Drake Baldwin conectó un doble antes del jonrón de Acuña.

En la novena entrada, Ozzie Albies se esforzó para convertir en doble un batazo ante el cerrador dominicano de los Filis Jhoan Duran (2-5) y Riley siguió con un triple que pegó en la barda del jardín central, dándole la ventaja a los Bravos.

Dylan Lee (6-0) se acreditó la victoria en relevo de Tyler Mahle, y el cubano Raisel Iglesias consiguió su salvamento número 31. Mahle permitió dos carreras sucias en seis entradas.

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FUENTE: AP