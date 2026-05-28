Acuña pega grand slam, Sale vence de nuevo a su exequipo y Bravos aplastan 10-2 a Medias Rojas

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El venezolano Ronald Acuña Jr., de los Bravos de Atlanta, batea un grand slam en el duelo del jueves 26 de mayo de 2026 ante los Medias Rojas de Boston (AP Foto/Charles Krupa) AP

Acuña superó el Monstruo Verde después de que el emergente Mike Yastrzemski —nieto de la gran figura de los Medias Rojas Carl Yastrzemski— recibió una base por bolas con las bases llenas para romper el empate 2-2 en la sexta entrada.

El venezolano Acuña cinco veces seleccionado al Juego de Estrellas y Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2023 conectó el batazo ante el relevista Greg Weissert para su tercer jonrón de la temporada y el primero desde el 24 de abril.

Sale (8-3) mejoró a 3-0 contra los Medias Rojas desde que Boston traspasó a su otrora as a Atlanta antes de la temporada 2024. El zurdo permitió dos carreras con seis hits y otorgó tres bases por bolas.

Michael Harris II disparó un jonrón solitario por Atlanta, que tiene el mejor récord de las Grandes Ligas con 38-19. Ozzie Albies añadió un cuadrangular de dos carreras en la novena, su tercer hit del día.

Boston cerró una estadía en casa con registro de 1-5 y cayó a 9-19 en Fenway Park esta temporada. Se escucharon cánticos de “¡Vendan el equipo!” después de que Harris bateó su 13er jonrón en la séptima.

El relevista de los Medias Rojas Danny Coulombe (0-2) no consiguió ningún out en la sexta y fue responsable de tres de las seis carreras que anotaron los Bravos en ese episodio.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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