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Acuerdo petrolero entre Venezuela y EEUU y otras fotos de la semana en Latinoamérica y Caribe

El secretario de Energía de Estados Unidos se reunió con la presidenta designada de Venezuela durante una visita centrada en ampliar el acceso estadounidense a las vastas reservas de petróleo de la nación sudamericana.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, se reúne con la presidenta designada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, Venezuela, el 2 de septiembre de 2026. (AP Foto/Pedro Mattey)
El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, se reúne con la presidenta designada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, Venezuela, el 2 de septiembre de 2026. (AP Foto/Pedro Mattey) AP

Mientras, Buenos Aires albergó el Mundial de Tango.

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Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre de 2026.

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Los fotógrafos de AP están en Instagram en: https://www.instagram.com/apnews

AP Images en X: http://twitter.com/AP_Images

blog de AP Images: http://apimagesblog.com

FUENTE: AP

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