americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Acuerdo de Konnor Griffin con Piratas por nueve años y 140 millones, incluye bono de 14 millones

El contrato de nueve años y 140 millones de dólares de Konnor Griffin con los Piratas de Pittsburgh incluye un bono por firmar de 12 millones de dólares, pagadero durante los próximos dos años.

El acuerdo de Pittsburgh con el campocorto de 19 años, anunciado el 8 de abril, puede aumentar a 150 millones de dólares según su posición en la votación al Jugador Más Valioso (MVP), de acuerdo con detalles obtenidos por The Associated Press.

Griffin recibirá 5 millones de dólares de su bono por firmar dentro de los 30 días posteriores a la aprobación del contrato por parte de Major League Baseball, y 3,5 millones de dólares cada 1 de abril próximo y el 1 de abril de 2028.

Su salario este año será de un millón de dólares, 2 millones de dólares en 2027, 4 millones de dólares en 2028, 6 millones en 2029, 12,5 millones en 2030, 21 millones en 2031, 26,5 millones en 2032 y 27,5 millones en 2033 y 2034.

Sus salarios de 2032 y 2033 pueden incrementarse hasta en 2,5 millones de dólares según la votación al MVP de 2026 a 2031: 1,5 millones de dólares por ganar, 750.000 por quedar segundo o tercero y 500.000 por ubicarse del cuarto al décimo. Su salario de 2034 puede incrementarse hasta en 5 millones de dólares con base en los mismos niveles de la votación al MVP de 2026 a 2033.

Además tiene una cláusula limitada de no traspaso que le permite bloquear un canje a seis equipos sin su consentimiento. Recibirá una suite de hotel en los viajes.

Su acuerdo reemplaza un convenio de un año que contemplaba el salario mínimo de 780.000 dólares mientras estuviera en las Grandes Ligas y un salario de 127.100 dólares en caso de que fuera enviado de regreso a las ligas menores.

Griffin, que cumple 20 años la próxima semana, debutó el 3 de abril y está bateando para .189 con cinco carreras impulsadas en sus primeros 12 juegos en las Grandes Ligas.

Está entre cuatro principales prospectos que han recibido contratos multimillonarios desde finales de marzo. El infielder de Detroit Kevin McGonigle, de 21 años, firmó un acuerdo de ocho años y 150 millones de dólares; el campocorto de Seattle Colt Emerson, de 20 años, llegó a un acuerdo de ocho años y 95 millones; así como el campocorto de Milwaukee Cooper Pratt, de 21 años, por ocho años y 50,75 millones.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Dan Caine, le habla a la prensa en el Pentágono en Washington el 16 de abril del 2026. (AP foto/Kevin Wolf)

Más de 10.000 soldados de EEUU refuerzan bloqueo a Irán pero hasta ahora no han abordado barcos

Luis Díaz celebra con sus compañeros tras anotar el tercer gol del Bayern Múnich ante el Real Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones, el miércoles 15 de abril de 2026, en Múnich. (AP Foto/Lennart Preiss)

Luis Díaz sentencia: Bayern Múnich derrota 4-3 al Real Madrid y alcanza las semis de la Champions

Javier Mascherano, técnico del Inter Miami, durante el partido contra Nashville en los octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF, el miércoles 18 de marzo de 2026, en Fort Lauderdale, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Javier Mascherano se va de Inter Miami, 4 meses después de ganar el campeonato de la MLS

El dominicano Agustín Ramírez de los Marlins de Miami le da los cinco a sus compañeros tras anotar en la cuarta entrada ante los Bravos de Atlanta el lunes 13 de abril del 2026. (AP Foto/Colin Hubbard)

Marlins vencen 10-4 a Bravos para cortar racha de tres derrotas

Destacados del día

Rusia promete más petróleo a Cuba y otro cargamento llegaría en menos de 15 días

Rusia promete más petróleo a Cuba y otro cargamento llegaría en menos de 15 días

Arrestan en Miami a cubana acusada de intentar atropellar a empleada postal en ataque racial

Arrestan en Miami a cubana acusada de intentar atropellar a empleada postal en ataque racial

El presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Dan Caine, le habla a la prensa en el Pentágono en Washington el 16 de abril del 2026. (AP foto/Kevin Wolf)

Más de 10.000 soldados de EEUU refuerzan bloqueo a Irán pero hasta ahora no han abordado barcos

Corredores bursátiles en la sede de la Bolsa de Valores de Nueva York el 13 de abril del 2026. (AP foto/Seth Wenig)

Wall Street abre en alza mientras inversionistas están atentos a conversaciones sobre la guerra

Pentágono activa planes para posible operación militar en Cuba en medio de tensión con EE.UU.

Pentágono activa planes para posible operación militar en Cuba en medio de tensión con EE.UU.

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter