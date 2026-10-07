Actuación magistral de José Ramírez ayuda a Guardianes a evitar eliminación en serie divisional

El dominicano José Ramírez, de los Guardianes de Cleveland, festeja su triple de dos carreras ante los Medias Blancas de Chcago, en el tercer juego de la serie divisional de la Liga Americana (AP Foto/Melissa Tamez) AP

Ramírez salió de su mala racha con el bate el miércoles, y ayudó a Cleveland a evitar la barrida en su Serie Divisional de la Liga Americana contra los Medias Blancas de Chicago. El dominicano, siete veces elegido al Juego de Estrellas, conectó dos hits, impulsó dos carreras y anotó dos veces durante la victoria de los Guardianes por 9-3 en el tercer juego.

“Por eso Josy es uno de los mejores jugadores de la liga. Puede hacerte daño con el bate, con las piernas y con el guante”, enfatizó Stephen Vogt, manager de Cleveland. Hoy mostró todo eso”.

Ramírez, de 34 años, también realizó una atrapada mediante una zambullida en tercera base ante un batazo del cubano Miguel Vargas con las bases llenas en la sexta entrada, preservando la ventaja de Cleveland por 5-3.

“Fue un out tremendo. Después de ese jugada yo entendí que la cosa estaba de nuestro lado en ese momento”, indicó Ramírez. “Había que seguir compitiendo y tratar de buscar la forma de seguir produciendo carrera”.

Ramírez estuvo fuera de acción cinco semanas, después de fracturarse un hueso de la mano izquierda en un swing contra Detroit el 13 de junio. El bateador ambidiestro fue operado antes de regresar el 22 de julio contra Minnesota.

Pero bateó apenas para .229 con dos jonrones y 20 carreras impulsadas en 53 juegos después de la operación. Luego se fue de 6-0 con dos bases por bolas en los primeros dos juegos de la Serie Divisional de la Liga Americana contra los Medias Blancas.

Con los Guardianes al borde de la eliminación, Ramírez respondió — tal como lo había hecho tantas veces antes.

“Se siente bien, ya sabes que estamos entre la vida y la muerte", expresó el quisqueyano. "Hay que hacer las cosas en el juego, no importa cómo. Ya no hay vuelta atrás. Se siente bien tener un buen juego y ayudar al equipo a a ganar”

La primera señal de que Ramírez se encaminaba a una gran noche ocurrió en la primera entrada, cuando conectó una línea de 107,9 mph que fue atrapada por Randal Grichuk, quien se lanzó en el jardín izquierdo.

“Siempre sabemos que está a un swing de distancia", manifestó Vogt. "Cuando pegó esa primera bola en la primera entrada... gran jugada de Grichuk. Sabías que él estaba aquí”.

Ramírez recibió base por bolas y anotó con el triple de tres carreras de Jo Adell en la tercera, ayudando a Cleveland a tomar una ventaja de 4-1.

En su 48vo juego de postemporada — todos con Cleveland—, Ramírez fabricó una carrera de seguro para los Guardianes en la quinta. Conectó un doble, se robó la tercera y anotó con el rodado de Chase DeLauter a segunda, venciendo el toque de Kyle Teel al deslizarse de cabeza.

La astucia de Ramírez corriendo las bases les dio a los Guardianes una ventaja de 5-2.

“Cuando consiguió ese robo de base en tercera, eso como que lo convirtió en un juego de José Ramírez”, afirmó Steven Kwan, jardinero de los Guardianes.

Ramírez elevó un globo para el primer out de la séptima, pero ayudó a Cleveland a sentenciarlo mediante un triple de dos carreras con dos outs en la octava. Ramírez aplaudió emocionado y alzó el brazo derecho mientras estaba de pie en tercera después del importante batazo.

“Gran juego de Ramírez", reconoció Will Venable, manager de los Medias Blancas: "Obviamente, sabemos lo especial que es como jugador”.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP