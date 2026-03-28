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Activistas trans se movilizan por derechos de su comunidad en la capital de Perú

LIMA (AP) — Decenas de activistas y miembros de la comunidad trans salieron a las calles del suroeste de Lima el sábado para reclamar por sus derechos en una manifestación que consideraron histórica.

Se trata de la primera marcha trans y no binaria que se realiza en el país andino, destacó en declaraciones para The Associated Press, Lesli Quispe, activista que participó en la movilización y quien exigió a las autoridades “políticas públicas a favor de nuestra comunidad”.

En medio de un proceso electoral presidencial que se avecina, Quispe aseveró que “las personas trans también votamos” y reclamó por “una ley integral trans que tipifique los crímenes de odio”.

Los peruanos acudirán a las urnas en abril para elegir a quien sucederá al presidente interino José María Balcázar.

Según la activista Dany Silva “la edad promedio de vida es los 35 años” para los miembros de la comunidad porque “la transfobia nos mata y queremos concretar nuestros proyectos de vida”, reclamó.

La marcha tiene lugar a propósito del Día Internacional de la Visibilidad Trans que se conmemora el 31 de marzo.

“Se siente, se ve, la furia NB (No binarie)”, gritaban los marchistas, portando banderas rosas y celestes cuando ocupaban las calles y un parque céntrico de Miraflores, una de las zonas más turística y de clase económica alta en el suroeste de Lima.

Según el informe 2024 del Observatorio de Derechos LGBTI de la Universidad Cayetano Heredia, entre 2020 y 2023 se registraron 54 asesinatos de personas de sector poblacional, de las cuales 30 eran mujeres trans.

En 2022, Patricia Mazzini, una mujer trans, fue asesinada a tiros, y en 2023, Rubí Ferrer murió de similar forma cuando su asesinato fue transmitido en las redes sociales por su agresor, de acuerdo con reportes de medios noticiosos peruanos.

“Es muy duro para una mamá el terror que tenemos a que una sociedad sin conocerlos los juzgue y los sentencie, eso es lo que las mamás cargamos en este país al tener un hijo de parte de la diversidad”, dijo María Callañaupa, al marchar en apoyo a su hijo trans.

FUENTE: AP

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