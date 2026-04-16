Activista beninés arrestado en Sudáfrica; enfrenta extradición a Benín

Seba, cuyo nombre de nacimiento es Stellio Gilles Robert Capo Chichi, fue detenido junto con su hijo durante una operación encubierta en Pretoria, la capital de Sudáfrica, indicó la policía.

Seba, de 45 años, “es efectivamente uno fugitivo buscado en Benín en relación con delitos contra el Estado”, indicó la policía al citar la asistencia de Interpol.

Seba y su hijo fueron acusados de conspiración para cometer un delito y de infracciones migratorias por presuntamente planear una migración ilegal a Europa vía Zimbabue. Un tercer cómplice, también detenido, fue acusado de pagar aproximadamente 250.000 rands (15.000 dólares) para facilitar los desplazamientos transfronterizos.

Según la policía, el trío compareció ante el tribunal de magistrados de Brooklyn el miércoles, donde el caso fue reprogramado hasta el 20 de abril.

Benín emitió en diciembre una orden internacional de arresto contra Seba por “incitación a la rebelión” después de que publicara un video en redes sociales en el que expresó apoyo al fallido golpe de Estado. En el video se le ve celebrando el intento de derrocar al presidente Patrice Talon, al que calificó como “el día de la liberación”, y describiendo a los soldados implicados como “patrióticos”.

Seba también ha sido un firme partidario de los recientes golpes de Estado en África Occidental y de los sentimientos prorrusos expresados por los líderes golpistas. Ha criticado con dureza a Francia, el antiguo poder colonial de Benín, y sus intereses económicos y políticos en Benín y en la región de África Occidental. Su ciudadanía francesa fue revocada en 2024.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP