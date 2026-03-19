Ace Bailey encesta 7 triples y Jazz aplasta 128-96 a Bucks para cortar racha de 4 derrotas

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El alero del Jazz de Utah, Cody Williams (5), reacciona tras anotar una canasta de tres puntos durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA contra los Bucks de Milwaukee, el jueves 19 de marzo de 2026, en Salt Lake City. (Foto AP/Tyler Tate) AP

Bailey también sumó nueve rebotes, cuatro asistencias y tres robos. Cody Williams anotó 19 de sus 23 puntos antes del descanso para darle a la ofensiva de Utah un impulso temprano. Elijah Harkless aportó 23 puntos y 10 asistencias, mientras que Kyle Filipowski terminó con 16 puntos y ocho rebotes.

Ryan Rollins lideró a Milwaukee con 15 puntos y cinco asistencias. Cam Thomas añadió 14 puntos y Ousmane Dieng aportó 13 para los Bucks.

Utah permitió apenas dos canastas durante un tramo de seis minutos mientras construía una ventaja de 30-17 en los segundos finales del primer cuarto. El Jazz aprovechó una racha de 21-9, impulsada por tres canastas de Williams, para ponerse arriba por doble dígito.

Milwaukee recortó la desventaja a un solo dígito al inicio del segundo cuarto, acercándose 44-40 después de que Rollins y Bobby Portis encestaran canastas consecutivas. Fue lo más cerca que estuvieron los Bucks.

Utah amplió su ventaja a 37 puntos en el cuarto periodo. ___

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FUENTE: AP