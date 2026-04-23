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Accionistas de Warner Bros aprueban la compra de Paramount por 81.000 millones de dólares

NUEVA YORK (AP) — Una megafusión Warner-Paramount de 81.000 millones de dólares ha recibido el sello de aprobación de los accionistas, lo que impulsa un acuerdo que podría remodelar enormemente Hollywood y el panorama mediático en general, acercándolo a la meta.

ARCHIVO - La torre de agua de Paramount Pictures se ve en Los Ángeles, el 18 de diciembre de 2025, con el letrero de Hollywood a lo lejos. (Foto AP/Jae C. Hong, archivo)
ARCHIVO - La torre de agua de Paramount Pictures se ve en Los Ángeles, el 18 de diciembre de 2025, con el letrero de Hollywood a lo lejos. (Foto AP/Jae C. Hong, archivo) AP

La compañía indicó que, según un recuento preliminar de votos realizado el jueves, la abrumadora mayoría de los accionistas de Warner Bros. Discovery votó a favor de vender todo el negocio a Paramount por 31 dólares por acción. Incluida la deuda, el acuerdo está valorado en casi 111.000 millones de dólares.

Paramount, propiedad de Skydance, quiere comprar toda Warner. Eso significa que HBO Max, títulos de culto como “Harry Potter” e incluso CNN podrían encontrarse pronto bajo el mismo techo que CBS, “Top Gun” y el servicio de streaming Paramount+. La luz verde de los accionistas de la empresa aumenta la probabilidad de que eso se convierta en realidad.

Pero todavía no es un hecho. La adquisición aún enfrenta revisiones regulatorias en curso. Warner ha dicho que espera cerrar la operación en algún momento del tercer trimestre fiscal.

Mientras tanto, los accionistas de Warner rechazaron el jueves una medida separada que detallaba pagos posteriores a la fusión para ejecutivos de la empresa.

La búsqueda de Paramount por Warner ha estado lejos de ser un camino sin sobresaltos. Y aunque el consejo de Warner ahora respalda la fusión con Paramount, no siempre estuvo dispuesto a entrar en este matrimonio en particular.

A finales del año pasado, Warner rechazó los acercamientos de Paramount para, en su lugar, cerrar un acuerdo de estudio y streaming de 72.000 millones de dólares con Netflix. Paramount, por su parte, acudió directamente a los accionistas con una oferta hostil para tomar el control de toda la compañía, incluido el negocio de cable que Netflix no quería.

FUENTE: AP

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