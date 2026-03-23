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Acciones asiáticas caen al desvanecerse esperanzas de resolución en Irán tras comentarios de Trump

TOKIO (AP) — Las acciones asiáticas bajaron en las operaciones de la mañana, mientras los precios del petróleo seguían subiendo el lunes después de que los comentarios más recientes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, frustraran las esperanzas de un fin temprano de la guerra en Irán.

Una persona mira una pantalla con una gráfica del índice bursátil japonés Nikkei en una correduría en Tokio, el lunes 23 de marzo de 2026. (AP Foto/Eugene Hoshiko)
Una persona mira una pantalla con una gráfica del índice bursátil japonés Nikkei en una correduría en Tokio, el lunes 23 de marzo de 2026. (AP Foto/Eugene Hoshiko) AP

El índice de referencia Nikkei 225 de Japón cayó un 3,3% hasta 51.638,85 en las operaciones matutinas. En Taiwán, el Taiex perdió un 2,6% hasta 32.663,07. El S&P/ASX 200 de Australia retrocedió un 0,7% hasta 8.366,20. El Kospi de Corea del Sur se desplomó un 5,1% hasta 5.485,50. El Hang Seng de Hong Kong cedió un 3,1% hasta 24.497,27, mientras el Composite de Shanghái bajó un 2,1% hasta 3.872,84.

Trump advirtió durante el fin de semana que Estados Unidos “aniquilará” las plantas de energía de Irán si no abre por completo el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas, lo que llevó a Teherán a afirmar que respondería a cualquier ataque de ese tipo con agresiones contra activos energéticos y de infraestructura de Estados Unidos e Israel en la región.

“El ultimátum de Trump y las advertencias de represalia de Irán apuntan a un conflicto en expansión que mantiene elevada la disrupción energética y la volatilidad del mercado, sin una salida clara a la vista”, señaló Ng Jing Wen, analista de Mizuho Bank en Singapur.

Los analistas indicaron que el alza del petróleo, que también sacudió a los mercados bursátiles el viernes, frustró las esperanzas de un posible recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal en el corto plazo. Antes de la guerra, los operadores apostaban a que la Fed recortaría las tasas al menos dos veces este año. Los bancos centrales de Europa, Japón y el Reino Unido también mantuvieron recientemente sus tasas de interés sin cambios.

El S&P 500 cayó 1,5% el viernes y cerró su cuarta semana consecutiva de pérdidas, la racha más larga de ese tipo en un año. El promedio industrial Dow Jones bajó 443 puntos, o 1%, y el compuesto Nasdaq se hundió 2%.

En las operaciones de energía, el crudo de referencia de Estados Unidos sumó 31 centavos y se ubicó en 98,54 dólares por barril. El crudo Brent, el referente internacional, perdió 27 centavos y quedó en 111,92 dólares por barril. El precio del Brent ha zigzagueado últimamente desde alrededor de 70 dólares por barril antes de que comenzara la guerra hasta un máximo de 119,50.

En Wall Street, aproximadamente tres de cada cuatro acciones del S&P 500 cayeron el viernes. Las acciones de empresas más pequeñas, que pueden resentir más el impacto de tasas de interés más altas que sus rivales de mayor tamaño, encabezaron las bajas. El índice Russell 2000 de acciones de menor capitalización retrocedió un 2,3%, la mayor caída del mercado.

En total, el S&P 500 bajó 100,01 puntos hasta 6.506,48. El promedio industrial Dow Jones cayó 443,96 hasta 45.577,47, y el compuesto Nasdaq descendió 443,08 hasta 21.647,61.

En el mercado de bonos, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años terminó la semana pasada con un salto y se ubicó en 4,38% el viernes, frente a 4,25% a última hora del jueves y frente a apenas 3,97% antes de que comenzara la guerra. El rendimiento del bono del Tesoro a dos años, que sigue más de cerca las expectativas sobre lo que podría hacer la Fed, subió a 3,88% desde 3,79%.

En las operaciones de divisas, el dólar de Estados Unidos subió a 159,55 yenes japoneses desde 159,22 yenes. El euro costaba 1,1545 dólares, por debajo de 1,1571.

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Los periodistas de negocios de AP Can Ho-him en Hong Kong y Stan Choe en Nueva York contribuyeron a este informe.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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