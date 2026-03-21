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AC Milan convierte abucheos en aplausos ante Torino y recorta a 6 puntos la ventaja del Inter

MILÁN (AP) — AC Milan cambió de marcha en la segunda mitad para imponerse el sábado 3-2 al Torino y recortar a seis puntos la distancia con el líder de la Serie A, el Inter de Milán.

Youssouf Fofana del AC Milan celebra tras anotar el tercer gol de su equipo con sus compañeros ante el Torino el sábado 21 de marzo del 2026. (AP Foto/Luca Bruno)
Youssouf Fofana del AC Milan celebra tras anotar el tercer gol de su equipo con sus compañeros ante el Torino el sábado 21 de marzo del 2026. (AP Foto/Luca Bruno) AP

Tras un primer periodo apagado, el Milan marcó dos goles en el lapso de dos minutos para asegurar el resultado ante el Torino.

El Milan recuperó el segundo puesto de la clasificación con un punto de ventaja sobre el Napoli, que superó el viernes 1-0 al Cagliari. El Inter visita el domingo a la Fiorentina.

El Torino fue mejor en la primera mitad, aunque el Milan logró ponerse en ventaja a los 37 minutos con un gol espectacular del defensor Strahinja Pavlovic.

Pavlovic controló un centro antes de sacar un disparo descomunal de media volea que se elevó y luego cayó justo entre el travesaño y la mano extendida de Alberto Paleari.

Giovanni Simeone igualó poco antes del descanso, cuando se escucharon algunos abucheos de los aficionados locales. Pero lo que sea que el entrenador Massimiliano Allegri les haya dicho a sus jugadores durante el intermedio surtió efecto, porque el Milan fue otro equipo.

Adrien Rabiot devolvió la ventaja al Milan al 54, al empujar con la rodilla un centro de Christian Pulisic, y Youssouf Fofana amplió la diferencia de la Rossoneri dos minutos después.

Hubo un cierre tenso en San Siro, ya que Nikola Vlasic descontó desde el punto penal después de que se determinara que Pavlovic había derribado a Simeone.

Primera victoria en meses

Marco Giampaolo tuvo un debut soñado con la Cremonese, al conducir a su nuevo equipo a una victoria 2-0 de visita ante el Parma.

Fue el primer triunfo de la Cremonese desde principios de diciembre y permitió que el conjunto amenazado por el descenso igualara en puntos al Lecce, 17mo clasificado, que visita a la Roma el domingo.

Giampaolo reemplazó a Davide Nicola, quien fue despedido el miércoles.

El Parma se mantuvo en la mitad de la tabla, pero con apenas siete puntos de ventaja sobre la zona de descenso.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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