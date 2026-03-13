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'Absurdo total': Usyk critica el suavizar postura hacia deportistas rusos y planea pelea con Fury

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — El mundo del deporte parece estar suavizando la línea dura que adoptó en 2022, cuando Rusia invadió Ucrania.

ARCHIVO - El boxeador ucraniano Oleksandr Usyk asiste a una conferencia de prensa en el estadio de Wembley en Londres, el jueves 17 de julio de 2025, antes del combate de boxeo entre el británico Daniel Dubois y Oleksandr Usyk. (Foto AP/Kin Cheung, archivo)
ARCHIVO - El boxeador ucraniano Oleksandr Usyk asiste a una conferencia de prensa en el estadio de Wembley en Londres, el jueves 17 de julio de 2025, antes del combate de boxeo entre el británico Daniel Dubois y Oleksandr Usyk. (Foto AP/Kin Cheung, archivo) AP

Los deportistas rusos han vuelto a competir bajo su propia bandera en los Juegos Paralímpicos de invierno. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reconoció que la prohibición internacional a los equipos rusos de fútbol “no ha logrado nada”. Y su homóloga en el Comité Olímpico Internacional, Kirsty Coventry, insiste en que a todos los deportistas se les debería permitir “que compitan libremente”.

Oleksandr Usyk sigue tan firme como siempre.

“Mi opinión no ha cambiado: esto no debería estar ocurriendo. La gente que apoya el asesinato de otros, el bombardeo de ciudades civiles, hospitales, escuelas y todo lo demás no debería tener derecho a participar en los Juegos Olímpicos”, declaró a a The Associated Press Usyk, campeón mundial ucraniano de boxeo de peso pesado.

Usyk ha sido un símbolo desafiante de la fortaleza de su país durante el conflicto, consolidándose como el peso pesado más dominante de su era. Es ampliamente considerado uno de los mejores boxeadores de la historia como campeón unificado en dos categorías de peso.

Se envuelve con orgullo en la bandera de su país después de cada victoria, una muestra de solidaridad con sus compatriotas que luchan en el frente interno.

No sorprende, entonces, que tenga opiniones firmes sobre la readmisión de Rusia en el mundo del deporte de élite.

El himno nacional ruso ha sonado en ceremonias de medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Milán Cortina por primera vez en más de una década.

Anteriormente, durante la prohibición, se permitió a los deportistas rusos competir como atletas neutrales individuales. Pero un discurso de Coventry, la nueva presidenta del COI, durante los Juegos Olímpicos de Invierno realizados el mes pasado fue interpretado ampliamente como un paso que allana el camino para que Rusia participe en los Juegos de Verano de Los Ángeles en 2028.

Coventry afirmó que no se debería frenar a los atletas “por la política o las divisiones de sus gobiernos”.

Sus comentarios parecen marcar la dirección que está tomando el mundo del deporte.

Infantino dijo el mes pasado, en una entrevista con Sky News, que la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial, debería “definitivamente” considerar el levantamiento de su prohibición a Rusia.

Usyk, de 39 años, sostiene que el deporte debe seguir adoptando una postura.

“Los Juegos Olímpicos fueron creados como juegos de paz”, señaló. “Pero ahora se permite participar en el deporte a alguien que mata por órdenes de otra persona y lanza misiles contra otro país: eso es un absurdo total.

“Si alguien incluso está siguiendo las órdenes de su comandante en jefe para ir a luchar, entonces tampoco puede ir a competiciones deportivas y representar allí a su país. Que siga siendo soldado. Porque por la noche están matando y por la mañana compiten como atletas. Eso simplemente no cuadra”.

El invicto Usyk regresa al ring contra el kickboxer Rico Verhoeven en Egipto el 23 de mayo.

Más adelante quiere una pelea de trilogía con Tyson Fury —quien anunció recientemente su regreso tras el retiro. Usyk ha vencido dos veces al boxeador británico.

“En mi cabeza, Tyson Fury, es el último baile”, expresó.

Ambas peleas con Fury fueron en Arabia Saudí, que se había consolidado como un escenario para el deporte de élite, como la F1, el tenis y la Copa del Mundo de fútbol en 2034.

La guerra de Irán, sin embargo, ha provocado alteraciones en Oriente Medio.

Estados Unidos e Israel han atacado a Irán que, a su vez, ha lanzado represalias en la región. Hay incertidumbre sobre si un partido de fútbol entre Argentina y España en Qatar puede disputarse este mes en medio de la crisis en expansión.

Un torneo de tenis de la serie Challenger de la ATP en los Emiratos Árabes Unidos fue cancelado después de que los jugadores debieron huir de la cancha cuando, según informes, un ataque con dron alcanzó una terminal petrolera cercana.

“Dada la situación que se está desarrollando actualmente en el mundo, mi tarea es simplemente estar listo para aquello para lo que me estoy preparando. Luego los organizadores decidirán dónde se puede celebrar, dónde pueden montar este espectáculo a fin de que sea seguro para todos los participantes y espectadores”, dijo Usyk sobre volver a pelear en Arabia Saudí.

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El reportero de The Associated Press Illia Novikov en Kyiv contribuyó a este informe.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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