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Abridor de Marlins Eury Pérez sale tras ponchar a 9 en 4 entradas por espasmo en isquiotibial

TORONTO (AP) — El derecho dominicano de los Marlins de Miami, Eury Pérez, salió del juego del miércoles en Toronto después de cuatro entradas sin permitir carreras, cuando sufrió un espasmo en el isquiotibial derecho mientras se estiraba en el dugout, informó el equipo.

El lanzador de los Marlins de Miami, Eury Pérez (39), trabaja contra los Azulejos de Toronto durante la primera entrada de un partido de béisbol en Toronto, el miércoles 27 de mayo de 2026. (Chris Young/The Canadian Press vía AP)
El lanzador de los Marlins de Miami, Eury Pérez (39), trabaja contra los Azulejos de Toronto durante la primera entrada de un partido de béisbol en Toronto, el miércoles 27 de mayo de 2026. (Chris Young/The Canadian Press vía AP) AP

Pérez estaba calentando para salir a lanzar la quinta cuando el músculo se le acalambró y se sentó con dolor. Fue retirado del juego y necesitó ayuda de un compañero para bajar los escalones del dugout hacia el clubhouse.

Michael Petersen reemplazó a Pérez, quien igualó su máximo de la temporada al ponchar a nueve antes de salir.

Pérez permitió tres hits, todos sencillos, y no otorgó bases por bolas. Realizó 73 lanzamientos, incluidos 48 strikes.

Después de que Pérez golpeó en la espalda al toletero de Toronto Kazuma Okamoto con una recta de 97 mph al primer lanzamiento en la cuarta entrada, pareció quedarse mirando hacia el dugout de Toronto. El mánager de los Blue Jays, John Schneider, pareció gritarle a Pérez, pero la situación no escaló.

Toronto perdía 1-0 cuando Pérez salió, pero empató cuando Nathan Lukes conectó un doble productor de una carrera contra Petersen con dos outs en la quinta.

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