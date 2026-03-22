americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Abridor Cristopher Sánchez firma nuevo contrato de 6 años con los Filis

FILADELFIA (AP) — Los Filis de Filadelfia acordaron firmar un nuevo contrato de seis años con el abridor del día inaugural, Cristopher Sánchez.

El pitcher dominicano Cristopher Sánchez lanza en la primera entrada del encuentro ante Nicaragua del Clásico Mundial el viernes 6 de marzo del 2026. (AP Foto/Lynne Sladky)
El pitcher dominicano Cristopher Sánchez lanza en la primera entrada del encuentro ante Nicaragua del Clásico Mundial el viernes 6 de marzo del 2026. (AP Foto/Lynne Sladky) AP

El acuerdo, anunciado el domingo para el subcampeón del Premio Cy Young de la Liga Nacional de la temporada pasada, comenzará en 2027 y se extenderá hasta 2032, con una opción del club para 2033.

Los términos no estuvieron disponibles de inmediato.

El dominicano está lanzando bajo un contrato de cuatro años y 22,5 millones de dólares que termina hasta 2028.

Tuvo marca de 13-5 con efectividad de 2,50 en 32 aperturas la temporada pasada y ponchó a 212 bateadores, la máxima cifra de su carrera. Tiene récord global de 30-21 en cuatro temporadas completas en las Grandes Ligas.

Sánchez, firmado originalmente por los Rays de Tampa Bay como agente libre amateur en 2013, fue adquirido en un canje por los Filis el 20 de noviembre de 2019 a cambio del infielder Curtis Mead.

Mead jugó apenas 41 partidos con los Medias Blancas de Chicago la temporada pasada, mientras que Sánchez se ha consolidado como uno de los mejores lanzadores y fue clave para que los Filis conquistaran títulos consecutivos de la División Este de la Liga Nacional en 2024 y 2025.

El equipo quiere mantener su marcha en la postemporada —cuatro apariciones consecutivas de cara a 2026— y han asegurado a todos los veteranos de su cuerpo de lanzadores con acuerdos a largo plazo.

El venezolano Jesús Luzardo cerró a principios de este mes un contrato de cinco años y 135 millones de dólares que comienza en 2027. Zack Wheeler tiene un acuerdo de 126 millones de dólares hasta 2027 y Aaron Nola un pacto para siete años y 172 millones de dólares hasta 2030. El novato Andrew Painter está bajo control del equipo hasta 2031 y se ganó el puesto de quinto abridor en la rotación.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Una línea de montaje de los Chevrolet Bolt EV y EUV 2023 en la planta de General Motors, en Lake Orion, Michigan, el 15 de junio de 2023. (Foto AP/Carlos Osorio, Archivo)

Los precios mayoristas en EEUU subieron más de lo esperado en febrero

Venezuela celebra tras vencer 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de béisbol, el martes 17 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

Venezuela vence 3-2 a EEUU y conquista su 1er título del Clásico Mundial gracias a doble de Suárez

ARCHIVO - Banderas nacionales de Estados Unidos, Canadá y México ondean en la brisa en Nueva Orleans, donde se reunieron los líderes del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá el 21 de abril de 2008. (AP Foto/Judi Bottoni, Archivo)

Comienzan las difíciles negociaciones para renovar el pacto comercial entre EEUU, México y Canadá

Los peloteros de Italia festejan su victoria sobre Puerto Rico en el Clásico Mundial de béisbol, el sábado 14 de marzo de 2026 (AP Foto/Karen Warren)

Italia sigue invicta en Clásico Mundial: vence 8-6 a Puerto Rico y avanza a semifinales

Destacados del día

Fracasa envío de petróleo ruso a Cuba tras presión de EE.UU. y despliegue en el Caribe

Fracasa envío de petróleo ruso a Cuba tras presión de EE.UU. y despliegue en el Caribe

Cuba sufre segundo apagón total en una semana tras colapso del sistema eléctrico nacional

Cuba sufre segundo apagón total en una semana tras colapso del sistema eléctrico nacional

Cuba rechaza solicitud de EEUU de importar diésel para su embajada en La Habana

Cuba rechaza solicitud de EEUU de importar diésel para su embajada en La Habana

Enviado de Cuba ante la ONU niega cambios políticos y afirma que Díaz-Canel no está en discusión

Enviado de Cuba ante la ONU niega cambios políticos y afirma que Díaz-Canel no está en discusión

Silvio Rodríguez recibe fusil AKM en acto con Díaz-Canel y desata polémica en Cuba

Silvio Rodríguez recibe fusil AKM en acto con Díaz-Canel y desata polémica en Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter