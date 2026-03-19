Abogados de hijo de princesa de Noruega piden absolución de cargos de violación

La fiscalía solicitó esta semana una pena de prisión de siete años y siete meses para Marius Borg Høiby, quien niega las acusaciones de violación. Se espera un veredicto en una fecha posterior.

Høiby, de 29 años, es hijo de la princesa heredera Mette-Marit de un matrimonio anterior y es hijastro del príncipe heredero Haakon, heredero al trono de Noruega. Está acusado en total de 40 delitos, incluidos cuatro cargos de violación entre 2018 y 2024 que involucran a mujeres que, según los fiscales, no podían dar su consentimiento porque estaban dormidas o de otro modo incapacitadas.

Los abogados defensores de Høiby, quien no tiene títulos reales ni funciones oficiales, afirmaron que no había pruebas de violación en ninguno de los casos.

El juicio de Høiby en el Tribunal de Distrito de Oslo ha atraído una intensa atención dentro y fuera del país, colocando a la familia real bajo un escrutinio indeseado y exponiendo un lado poco visto de la escena social de la élite del país.

Mette-Marit, por separado, también ha enfrentado escrutinio en las últimas semanas por sus vínculos con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein. Eso ha suscitado preguntas sobre su criterio, aunque no se le acusa de ninguna irregularidad.

Alrededor de 70 testigos han declarado en el juicio y se presentaron cientos de mensajes de texto y piezas de evidencia digital. Los fiscales señalaron fotos y videos recuperados del teléfono de Høiby.

Durante el juicio, Høiby ha negado haber mantenido relaciones sexuales con mujeres dormidas y sostuvo que los encuentros fueron consentidos. Ha admitido una serie de delitos menores, entre ellos posesión de drogas, transportar 3,5 kilogramos de marihuana en 2020, infracciones de tránsito e incumplimientos de una orden de alejamiento relacionada con una expareja. También ha admitido parcialmente actos vinculados con violencia y amenazas, pero cuestiona aspectos clave de esas acusaciones, incluida la intención.

La defensa argumentó que Høiby ha vivido bajo una presión mediática extraordinaria debido a sus vínculos con la realeza, lo que, según dijeron, ha moldeado tanto la percepción pública como el contexto del caso.

En el tribunal, Høiby afirmó que el escrutinio lo había “borrado como persona”, y añadió que gran parte de su círculo social le dio la espalda y que ha luchado contra la depresión.

“Mi vida entera es propiedad común”, declaró. “Ya no soy Marius, soy un monstruo”.

El abogado defensor Petar Sekulic manifestó el jueves que la cobertura mediática “rozó lo insensato, pero casi superó cualquier cosa que uno pudiera haber temido de antemano”.

La investigación sobre Høiby comenzó en 2024. La policía fue llamada por primera vez a un apartamento en el acomodado barrio de Frogner, en Oslo, tras reportes de un incidente violento. Høiby fue arrestado y luego liberado, pero el caso se amplió a medida que más mujeres se presentaron con acusaciones.

Los cargos de violación son centrales en el caso

En el centro del juicio están los cuatro cargos de violación, cada uno de los cuales presuntamente ocurrió después de relaciones sexuales consentidas. Se centran en si las mujeres eran capaces de resistirse y en si Høiby comprendía su condición.

El fiscal Sturla Henriksbø dijo al tribunal el miércoles que Høiby debía ser juzgado “no por quién es, sino por lo que ha hecho”, y describió lo que calificó como patrones de conducta en todos los cargos. Señaló violaciones reiteradas de normas y límites, incluidas interacciones con la policía, incumplimientos de órdenes de alejamiento y lo que caracterizó como un desprecio por si las mujeres consentían la actividad sexual o ser filmadas.

“Las reglas están diseñadas para que uno no pueda eludir la culpa por estar borracho o drogado”, afirmó Henriksbø, al sostener que el tribunal debía evaluar el caso en función de cómo una persona sobria habría entendido la situación.

“La violación y el abuso en relaciones cercanas están entre los actos más graves a los que se puede someter a otros, y eso debe reflejarse en el castigo”, dijo Henriksbø al tribunal.

Al resumir el caso de la defensa el jueves, Sekulic sostuvo que ninguna prueba respaldaba los cargos de violación y que ninguna de las imágenes o videos vistos durante el juicio demostraba un delito. Puso en duda la credibilidad de las presuntas víctimas.

Sekulic reconoció que aspectos del comportamiento de Høiby habían sido “poco simpáticos”, pero insistió que eso no debería influir en el criterio del tribunal.

“Lo que puede describirse como mala conducta, mala moral, no puede castigarse conforme al derecho penal, debe dejarse de lado”, dijo al tribunal. “Es irrelevante”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP