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Abogado de Tiger Woods combatirá orden judicial por recetas médicas tras percance vehicular

ORLANDO (AP) — El abogado de Tiger Woods tiene la intención de combatir un intento de los fiscales de reclamar como pruebas los registros de medicamentos recetados del golfista después de que el mes pasado fue arrestado en Florida bajo sospecha de conducir bajo los efectos de sustancias.

El abogado Doug Duncan manifestó esta semana en un escrito presentado ante el tribunal que Woods tiene el derecho constitucional a la privacidad en lo que respecta a sus medicamentos recetados. El abogado pidió a un juez que está a cargo del caso en el condado de Martin, Florida, que celebre una audiencia para determinar si los registros de medicamentos son necesarios para la investigación penal.

Si el juez determina que los registros de medicamentos son necesarios, Duncan solicitó una orden de protección que limite su divulgación únicamente a los fiscales, agentes del orden, peritos del estado y el equipo de defensa de Woods.

Woods se ha declarado no culpable de conducir bajo los efectos de sustancias. Un informe de la oficina del sheriff indicó que los agentes encontraron dos pastillas para el dolor en su bolsillo y que mostraba señales de deterioro después de que su SUV rozara el remolque de un camión y volcara de costado.

Según un informe del incidente, Woods circulaba a gran velocidad por una vía residencial junto a la playa en Jupiter Island, cuyo límite de velocidad es de 50 km/h, cuando su Land Rover causó 5.000 dólares en daños al camión. Woods aceptó una prueba de alcoholemia que no mostró indicios de alcohol, pero se negó a una prueba de orina, informaron las autoridades.

Los fiscales comunicaron al tribunal que emitirían orden judicial para solicitar copias de todos los registros de medicamentos recetados del legendario golfista que consten en Lewis Pharmacy, en Palm Beach, Florida, desde el inicio del año hasta el final del mes pasado.

Los fiscales también exigieron en documentos judiciales el miércoles que Woods revele los nombres y las ubicaciones de cualquier testigo que planee presentar en su defensa.

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