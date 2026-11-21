ARCHIVO - Un productor musical identificado únicamente por su nombre, Michel, se dirige a la comisaría general de la Policía Nacional en París, el 26 de noviembre de 2020. (AP Foto/Thibault Camus, archivo) AP

La agresión al productor musical Michel Zecler ocurrió hace seis años, durante la pandemia de coronavirus, y quedó registrada en video. En las imágenes se ve cómo los agentes lo golpean repetidamente con puñetazos, usan una porra y gas lacrimógeno contra él sin motivo aparente.

Después del incidente, Zecler declaró a The Associated Press que los agentes le lanzaron insultos reiterados, incluido un epíteto racista muy fuerte.

“Lo que es muy importante es que se ha reconocido el carácter racista de la violencia que sufrió”, dijo a France Info su abogado, Serge Money. “Como profesional del derecho, uno solo puede sentirse satisfecho. Es la primera vez que ocurre".

Money señaló que, desde el inicio del proceso, Zecler sostuvo que había recibido insultos racistas, mientras que los relatos de los acusados eran algo inconsistentes.

“En última instancia, fueron condenados por mentir, ya que se estableció la falsificación de actas escritas”, afirmó. El veredicto se emitió el viernes por la noche en París.

Los videos publicados mostraron la violenta detención de Zecler en el distrito 17 de la capital francesa. Los tres agentes pretendían arrestarlo por no llevar barbijo a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia.

Las imágenes de video, obtenidas por la AP, tanto de una cámara de seguridad dentro del estudio como grabadas por vecinos en el exterior, mostraron a los agentes siguiendo a Zecler hasta el interior de su estudio de música, donde se les ve propinándole puñetazos repetidamente y golpeándolo con una porra.

“Quiero entender por qué he sido agredido por personas que llevaban un uniforme de policía”, declaró Zecler a la AP en ese momento. “Quiero justicia, en realidad, porque creo en la justicia de mi país”.

Zecler sufrió lesiones en la cabeza, los antebrazos y las piernas.

Las fuerzas del orden francesas enfrentan desde hace mucho denuncias por uso excesivo de la fuerza. Después de que Zecler fuera detenido por violencia contra la autoridad, el entonces ministro de Justicia, Eric Dupond-Moretti, dijo en una entrevista televisiva que estaba escandalizado por las imágenes. Admitió que algunos agentes eran racistas, pero negó que hubiera racismo sistémico dentro del cuerpo.

Money dijo que, sin el video, Zecler habría terminado en prisión. Añadió que los agentes se disculparon.

“Este fallo debería sentar un precedente para todos aquellos a quienes no se les ha creído”, manifestó. “Tiene que haber una primera vez, un punto de partida. Ahora le corresponde al sistema judicial hacer uso de este fallo. No tengo ninguna duda de que todos reconocerán su importancia. Esto no es poca cosa, sobre todo teniendo en cuenta que los jueces de instrucción inicialmente habían descartado la dimensión racista del caso”.

El rapero Stomy Bugsy dijo que “esta es una victoria para todas las víctimas. Si puede ayudar a frenar, reducir y, en última instancia, poner fin a este tipo de mala conducta y abusos policiales, entonces es una victoria”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP