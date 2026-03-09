americateve

Aaron Judge y Roman Anthony conectan jonrón y EEUU vence 5-3 a México en el Clásico Mundial

HOUSTON (AP) — Aaron Judge conectó un jonrón de dos carreras y Roman Anthony añadió un cuadrangular de tres en una gran tercera entrada para guiar a Estados Unidos a una victoria 5-3 sobre México en el Clásico Mundial de Béisbol en el Daikin Park de Houston la noche del lunes.

Aaron Judge, de Estados Unidos, celebra después de batear un cuadrangular de dos carreras durante la tercera entrada del juego de béisbol del Clásico Mundial ante México, el lunes 9 de marzo de 2026, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis)
Estados Unidos mejoró a 3-0 y se medirá con Italia (2-0) el martes por la noche, con la intención de asegurar un lugar en los cuartos de final en Houston este fin de semana.

Jarren Durán conectó dos jonrones por México (2-1), que enfrentará a Italia la noche del miércoles en el último juego de la actividad del Grupo B.

El partido se disputó ante un lleno de 41.628 aficionados, claramente a favor de México.

El vigente ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional, Paul Skenes, permitió un hit y ponchó a siete en cuatro entradas, mientras Estados Unidos se desquitó de una derrota 11-5 ante México en la edición de 2023 del Clásico Mundial.

Estados Unidos ganaba por tres al entrar a la octava entrada antes de que Durán le conectara un jonrón a Matthew Boyd, su segundo del juego. Luego, Boyd golpeó a Randy Arozarena en el brazo con un lanzamiento antes de ponchar a Jonathan Aranda.

Griffin Jax tomó el relevo y provocó un rodado para doble matanza de Alejandro Kirk para terminar la entrada.

Bryce Harper conectó un sencillo con una pelota que golpeó en la pierna al relevista Jesús Cruz, sin outs en la tercera entrada. Judge siguió con su batazo al jardín derecho para poner a los estadounidenses arriba 2-0 y darle su segundo jonrón del torneo.

Kyle Schwarber pegó un sencillo y Cal Raleigh recibió un pelotazo con un out antes de que el jonrón de Anthony hacia el jardín derecho-central ampliara la ventaja a 5-0.

Durán conectó jonrón por segundo juego consecutivo con un batazo solitario ante Boyd que recortó la diferencia a 5-1 con un out en la sexta. Había dos en base y dos outs cuando Joey Meneses impulsó una carrera con un sencillo para poner el marcador 5-2.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

